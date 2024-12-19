Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

عاصفة رملية كثيفة تجتاح بغداد وتعيق الرؤية في عدة مناطق

عاصفة رملية كثيفة تجتاح بغداد وتعيق الرؤية في عدة مناطق
عاصفة رملية كثيفة تجتاح بغداد وتعيق الرؤية في عدة مناطق حقوق النشر  AP video
حقوق النشر AP video
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

اجتاحت عاصفة رملية شديدة العاصمة العراقية بغداد، السبت، مما أدى إلى تقليص الرؤية إلى ما لا يزيد عن بضعة أمتار فقط في مناطق عدة.

وشوهد معظم الأشخاص في الشوارع وهم يرتدون كمامات جراحية أو يغطون وجوههم بالأوشحة لتفادي استنشاق الرمال. وفي ظل الأجواء الصعبة، اضطر العديد من أصحاب المحال التجارية إلى إغلاق أبوابهم فوراً لحماية بضائعهم من العاصفة.

اعلان
اعلان

وتعاني العراق من عواصف رملية موسمية، إلا أن خبراء ومسؤولين حذروا من تزايد وتيرة هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة. وأرجعوا هذا التفاقم إلى عوامل، منها: انخفاض معدل الأمطار، واتساع رقعة التصحر، وتأثير التغير المناخي.

المصادر الإضافية • أب

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

