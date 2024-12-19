نتنياهو للحوثيين: "من يؤذي إسرائيل سيدفع ثمناً باهظاً جداً"

وقالت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين: إن الهجمات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص.

وشنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية استهدفت ثلاثة موانئ في اليمن ومرافق طاقة في العاصمة صنعاء، موضحاً أن الضربات ركزت على البنية التحتية التي تستخدمها جماعة الحوثي لتنفيذ هجماتها في البحر الأحمر.

وجاءت هذه الغارات الجوية بعد ساعات من إطلاق الحوثيين صاروخاً استهدف وسط إسرائيل صباح الخميس، إلا أن الجيش الإسرائيلي أكد أنه تمكن من إسقاط الصاروخ قبل أن يصل إلى هدفه.