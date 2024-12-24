Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
Featured
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
Featured
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

غواتيمالا: السلطات تستعيد عشرات الأطفال والنساء من قبضة طائفة يهودية متشددة

أعضاء من طائفة ليف تاهور اليهودية المتطرفة المتشددة أمام المحكمة في مدينة غواتيمالا، الاثنين 23 ديسمبر/كانون الأول 2024.
أعضاء من طائفة ليف تاهور اليهودية المتطرفة المتشددة أمام المحكمة في مدينة غواتيمالا، الاثنين 23 ديسمبر/كانون الأول 2024. Copyright Santiago Billy/2024 AP.
Copyright Santiago Billy/2024 AP.
بقلم:  يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

وضعت السلطات في غواتيمالا، الاثنين، عشرات الأطفال تحت الحماية القانونية بعد أن كانوا تحت سيطرة طائفة يهودية متشددة، وقد تصدت الشرطة لمحاولة ذويهم استعادتهم.

اعلان

وكان أعضاء من جماعة "ليف تاهور" وتعني العبرية القلب الطاهر قد نجحوا ليل الأحد في استعادة بعض الأطفال والمراهقين الذين تم إنقاذهم من مقر الطائفة بعد ورود تقارير عن تعرضهم لانتهاكات واعتداء جنسي وحتى الزواج القسري، غير أن السلطات تمكنت لاحقاً من إعادتهم إلى الحجز الوقائي.

وكانت السلطات في غواتيمالا قد داهمت الجمعة مجمع الطائفة، حيث وضعت ما لا يقل عن 160 قاصراً و40 امرأة تحت الحماية الوقائية عقب مزاعم بتعرضهم لانتهاكات، وأفادت وزارة الداخلية بأن العملية اشتركت فيها الشرطة وعناصر من الجيش حيث تم اقتحام مقر الطائفة المتشددة الواقع على بعد نحو 90 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة.

وأعلن مكتب النائب العام، عبر منصة "إكس"، العثور على ما يُشتبه بأنها عظام لطفل، وأشار المكتب إلى تلقيه شكوى في نوفمبر/تشرين الثاني تتعلق بجرائم محتملة تشمل حالات حمل قسري وإساءة معاملة قاصرين واغتصاب.

Related

وواجهت الطائفة مشكلات قانونية في عدة دول، ففي عام 2022، حيث اعتقلت السلطات المكسيكية أحد زعماء الطائفة قرب الحدود مع غواتيمالا، وأخرجت عدداً من النساء والأطفال من مجمعهم.

وفي عام 2021، أُدين اثنان من قادة الجماعة في نيويورك بجرائم خطف واستغلال جنسي للأطفال، حيث اتُهما باختطاف طفلين من والدتهما لإعادة فتاة تبلغ من العمر 14 سنة إلى علاقة جنسية غير مشروعة مع رجل بالغ.

يُشار إلى أن للطائفة أتباعاً في كندا والولايات المتحدة والمكسيك وغواتيمالا وإسرائيل.

المصادر الإضافية • أب

Go to accessibility shortcuts
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

أكثر من 44 حريق غابات يندلع في غواتيمالا والرئيس يعلن عن كارثة طبيعية وحالة طوارئ في البلاد

يهود متشددون يحجبون عرض فيلم عنوة على متن طائرة

عيد المساخر في القدس.. ألوان وموسيقى ودعوات للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة