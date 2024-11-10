استطلاع: انقسام في صفوف الإسرائيليين حول التصعيد مع حزب الله واغتيال السنوار

بقلم: يورونيوز

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بحسب الاستطلاع، يرى 46.5% من الإسرائيليين أن على إسرائيل السعي نحو اتفاق دبلوماسي مع حزب الله، فيما يؤيد 46% آخرون مواصلة القتال بهدف إيقاف الهجمات الصاروخية اليومية التي تُطلق على شمال إسرائيل، مما أدى إلى نزوح نحو 60 ألف شخص من منازلهم في المنطقة الشمالية. بينما أفاد 7.5% من المشاركين بعدم تأكدهم من النهج الأمثل الذي يجب اتباعه.

أحد السكان يتفقد موقع غارة جوية إسرائيلية في صور، جنوب لبنان، السبت 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 AP

وجاءت النتائج متباينة بشكل لافت بين اليهود والعرب داخل إسرائيل؛ إذ أيد 54% من يهود الدولة العبرية استمرار القتال في الشمال، بينما فضّل 38% التوجه إلى حل دبلوماسي.

في المقابل، أظهر الاستطلاع أن 88% من عرب الداخل يؤيدون التوصل إلى وقف لإطلاق النار عبر الدبلوماسية، مقابل 6.5% فقط ممن يدعمون استمرار القتال.

أشخاص يشاركون في مسيرة احتجاجية في تل أبيب، إسرائيل، السبت 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو Ohad Zwigenberg/AP

في سياق آخر، وحول أثر اغتيال قائد حركة حماس يحيى السنوار على الحرب في قطاع غزة، أفاد 62.5% من اليهود الإسرائيليين بأن هذا الإجراء العسكري يسهم في تقليص قوة حماس ويقرب إسرائيل من هدفها المعلن بالإطاحة بالحركة. بينما أيد هذا الرأي 21% فقط من السكان العرب.

فلسطينيون يسيرون في الدمار الذي خلفه الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة في 30 مايو/أيار 2024 Enas Rami/AP

أما فيما يتعلق بالرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني في الأول من أكتوبر، فقد رأى 43.5% من المشاركين أن الضربات الإسرائيلية ضد مواقع عسكرية إيرانية كانت "أضعف من المتوقع"، بينما اعتبر 41% أن الرد كان مناسباً في قوته، فيما رأى 3.5% فقط أن الرد كان "أقوى مما ينبغي".