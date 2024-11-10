Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

استطلاع: انقسام في صفوف الإسرائيليين حول التصعيد مع حزب الله واغتيال السنوار

أشخاص يشاركون في مسيرة احتجاجية في تل أبيب، إسرائيل، السبت 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
أشخاص يشاركون في مسيرة احتجاجية في تل أبيب، إسرائيل، السبت 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حقوق النشر Ohad Zwigenberg/AP
حقوق النشر Ohad Zwigenberg/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

كشف استطلاع جديد أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في أكتوبر 2024 عن انقسام حاد في الرأي العام الإسرائيلي بشأن المواجهات المستمرة مع حزب الله في جنوب لبنان، وكذلك حول تأثير الإجراءات العسكرية ضد قطاع غزة، وفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

اعلان

بحسب الاستطلاع، يرى 46.5% من الإسرائيليين أن على إسرائيل السعي نحو اتفاق دبلوماسي مع حزب الله، فيما يؤيد 46% آخرون مواصلة القتال بهدف إيقاف الهجمات الصاروخية اليومية التي تُطلق على شمال إسرائيل، مما أدى إلى نزوح نحو 60 ألف شخص من منازلهم في المنطقة الشمالية. بينما أفاد 7.5% من المشاركين بعدم تأكدهم من النهج الأمثل الذي يجب اتباعه.

أحد السكان يتفقد موقع غارة جوية إسرائيلية في صور، جنوب لبنان، السبت 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2024
أحد السكان يتفقد موقع غارة جوية إسرائيلية في صور، جنوب لبنان، السبت 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2024AP

وجاءت النتائج متباينة بشكل لافت بين اليهود والعرب داخل إسرائيل؛ إذ أيد 54% من يهود الدولة العبرية استمرار القتال في الشمال، بينما فضّل 38% التوجه إلى حل دبلوماسي.

في المقابل، أظهر الاستطلاع أن 88% من عرب الداخل يؤيدون التوصل إلى وقف لإطلاق النار عبر الدبلوماسية، مقابل 6.5% فقط ممن يدعمون استمرار القتال.

أشخاص يشاركون في مسيرة احتجاجية في تل أبيب، إسرائيل، السبت 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
أشخاص يشاركون في مسيرة احتجاجية في تل أبيب، إسرائيل، السبت 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو Ohad Zwigenberg/AP
Related

في سياق آخر، وحول أثر اغتيال قائد حركة حماس يحيى السنوار على الحرب في قطاع غزة، أفاد 62.5% من اليهود الإسرائيليين بأن هذا الإجراء العسكري يسهم في تقليص قوة حماس ويقرب إسرائيل من هدفها المعلن بالإطاحة بالحركة. بينما أيد هذا الرأي 21% فقط من السكان العرب.

فلسطينيون يسيرون في الدمار الذي خلفه الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة في 30 مايو/أيار 2024
فلسطينيون يسيرون في الدمار الذي خلفه الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة في 30 مايو/أيار 2024Enas Rami/AP

أما فيما يتعلق بالرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني في الأول من أكتوبر، فقد رأى 43.5% من المشاركين أن الضربات الإسرائيلية ضد مواقع عسكرية إيرانية كانت "أضعف من المتوقع"، بينما اعتبر 41% أن الرد كان مناسباً في قوته، فيما رأى 3.5% فقط أن الرد كان "أقوى مما ينبغي".

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

اغتيال يحيى السنوار: تأثيره على حماس ومستقبل الاستقرار الإقليمي

نتنياهو يؤكد: قتلنا خليفة حسن نصر الله.. وحزب الله يلوذ بالصمت

تفاصيل جديدة: خامنئي حذر نصر الله قبل أيام من الاغتيال والأمين العام لحزب الله آثر البقاء في لبنان