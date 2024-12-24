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رجل مفقود وأشخاص عالقون وانقطاع الكهرباء.. ثلوج عنيدة تتساقط على كرواتيا وصربيا والبوسنة وسلوفينيا

رجل ينظف سيارته من الثلوج المتساقطة بكثافة في سراييفو بالبوسنة 24 كانون الأول ديسمبر 2024
رجل ينظف سيارته من الثلوج المتساقطة بكثافة في سراييفو بالبوسنة 24 كانون الأول ديسمبر 2024 Copyright Armin Durgut/AP
Copyright Armin Durgut/AP
بقلم:  يورونيوز
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تساقطت ثلوج كثيفة وهبت الرياح في كرواتيا وصربيا المجاورتين. كما انقطعت الكهرباء يوم الثلاثاء عن عشرات الآلاف من الناس في البوسنة التي وصلت الثلوج في عاصمتها إلى ارتفاع يقارب نصف المتر. أما في سلوفينيا، فيبدو التأثر كبيرا بالحالة الجوية الصعبة.

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الدول الواقعة في شبه جزيرة البلقان، جنوب شرقي أوروبا، سلوفينيا، وكرواتيا، والبوسنة، وصربيا، تمرّ حالة جوية صعبة.

ومن المتوقع استمرار البحث في سلوفينيا عن متجول مصاب من المجر، ضل طريقه بينما كان في جبال الألب شمال العاصمة ليوبليانا منذ يوم الأحد، وذلك بعد أن وصل رجال الإنقاذ إلى متجولة كانت معه، ونقلها إلى مكان آمن يوم الاثنين.

فخلال السعي للعثور على المفقود، لم يتمكن المنقذون من تحديد مكانه، ولم يستطيعوا استخدام طائرة هليكوبتر بسبب الرياح القوية التي تضرب البلاد رفقة الزائر الأبيض.

أما في كرواتيا، فأصدرت السلطات في جميع أنحاء المنطقة تحذيرا من السفر والتنقل، بعد أن أغلقت الانجرافات الثلجية بعض الطرق، بما في ذلك أجزاء من الطرق السريعة.

رجل يزيل الثلج عن خيمة أثناء تساقط الثلوج الكثيفة في البوسنة 23 كانون الأول ديسمبر 2024
رجل يزيل الثلج عن خيمة أثناء تساقط الثلوج الكثيفة في البوسنة 23 كانون الأول ديسمبر 2024Edvin Zulic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

وفي البوسنة، تسود العتمة في بعض المناطق، ووصفت شركة الكهرباء الحكومية هناك الوضع بأنه "صعب للغاية"، وحثت المواطنين على الصبر وتفهم الأوضاع التي تمر بها.

وكانت الثلوج الكثيفة تسببت في انهيار خطوط توزيع الطاقة الكهربائية، ما جعل الوصل إليها صعبا.

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كما قللت كرواتيا والبوسنة وصربيا من حركة المرور على الطرق التي لحقت الأضرار بها، وحظرت المركبات الثقيلة. واضطرت بعض المناطق في البوسنة لإيقاف حركة السكك الحديدية تماما.

وذكرت قناة إن وان (N1) التلفزيونية الإقليمية -التي تعمل في صربيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا- أن نحو 70 مركبة علقت في الثلوج في البوسنة خلال ساعات الليل، مع العلم أن بعضها تقل أطفالا.

المصادر الإضافية • أ ب

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