طقس زمهرير وعواصف تجتاح أمريكا من ساحلها الشرقي إلى الغربي: ثلوج وجليد وإعصار نادر يترك آثاراً مدمرة

في الغرب الأوسط، بدأت عاصفة جليدية مساء الجمعة، ما خلق ظروف قيادة خطرة في ولايتي أيوا وشرق نبراسكا، وأدى إلى إغلاق مؤقت للطريق السريع I-80 بعد سلسلة من حوادث انزلاق السيارات والشاحنات.

اعلان اعلان

أما شمال نيويورك، فقد سجلت منطقة "أوركارد بارك" تساقطًا للثلوج تجاوز 33 بوصة (84 سم)، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور وترك السكان يعانون من ظروف شديدة البرودة.

سائقو السيارات يشقون طريقهم على طول الطريق السريع 380 في نورث ليبرتي، أيوا، يوم السبت 14 ديسمبر 2024 Nick Rohlman/AP

في كاليفورنيا، ضرب إعصار منطقة سكوتس فالي، الواقعة على بعد نحو 70 ميلًا جنوب سان فرانسيسكو، وأسفر عن انقلاب سيارات وسقوط أشجار وأعمدة كهرباء، فيما نقلت الشرطة عدة مصابين إلى المستشفيات.

سيارة متضررة من شجرة ساقطة في مونتيري، كاليفورنيا، السبت 14 ديسمبر/كانون الأول 2024 Nic Coury/AP

وفي سان فرانسيسكو، تسببت العاصفة في سقوط أشجار على السيارات والشوارع، إلى جانب أضرار بأسطح المباني، وسط تحقيقات لتحديد ما إذا كان إعصار آخر قد ضرب المدينة، وهو حدث لم يقع منذ عام 2005.

تتسرب المياه من خليج سان فرانسيسكو إلى شارع إمباركاديرو نتيجة ارتفاع المد والجزر والأمواج التي تحركها العواصف يوم السبت 14 ديسمبر 2024 AP

في مناطق بحيرة تاهو، شهدت منتجعات التزلج تساقطًا كثيفًا للثلوج تجاوز قدمًا (30 سم)، بينما سجلت رياح عاتية وصلت سرعتها إلى 112 ميلًا/الساعة (181 كم/ساعة) في منتجع ماموث ماونتن جنوب حديقة يوسمايت الوطنية.

رغم انتهاء تحذيرات العواصف الثلجية مساء السبت، استمرت تحذيرات الانهيارات الجليدية على ارتفاعات تزيد عن 8,000 قدم (2,400 متر)، ما زاد من خطورة الوضع.

أُغلق الطريق السريع I-80 في مقطع بطول 80 ميلًا بين أبلغيت بكاليفورنيا وحدود نيفادا، لكنه أُعيد فتحه لاحقًا للمركبات المجهزة بسلاسل أو إطارات ثلجية.

فيضانات غمرت تقاطع جادة موريتا وجادة ستانلي في ليفرمور، كاليفورنيا، خلال عاصفة قوية يوم السبت 14 ديسمبر 2024 AP

وفي الغرب الأوسط، توفيت امرأة تبلغ من العمر 57 عامًا في نبراسكا بعد أن فقدت السيطرة على شاحنتها واصطدمت بمركبة أخرى، بينما أصيب السائق الآخر بجروح طفيفة.

في ولاية واشنطن، تسببت العواصف الممطرة والرياح العاتية في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من السكان. ومع ارتفاع درجات الحرارة في وقت لاحق من يوم السبت، بدأت معظم المناطق الجليدية تشهد ذوبانًا تدريجيًا للجليد، مما خفف من تأثير العواصف مؤقتًا.

غصن شجرة كبير يسقط على مرآب قرب جادة كو في سيسايد، كاليفورنيا، خلال عاصفة قوية يوم السبت 14 ديسمبر 2024 Nic Coury/AP

خلفت العواصف الجوية الأخيرة تأثيرًا مدمرًا على مناطق واسعة من الولايات المتحدة، مع استمرار جهود الإنقاذ وتقييم الأضرار في ظل تحذيرات من احتمالية تجدد الظروف الجوية القاسية.