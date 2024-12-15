طقس زمهرير وعواصف تجتاح أمريكا من ساحلها الشرقي إلى الغربي: ثلوج وجليد وإعصار نادر يترك آثاراً مدمرة

شهدت الولايات المتحدة عواصف جوية قاسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أدت إلى تساقط ثلوج كثيفة شمال ولاية نيويورك، وعاصفة جليدية خطيرة في الغرب الأوسط، وإعصار نادر ضرب وسط كاليفورنيا، ما تسبب في أضرار واسعة النطاق وخسائر بشرية ومادية.
في الغرب الأوسط، بدأت عاصفة جليدية مساء الجمعة، ما خلق ظروف قيادة خطرة في ولايتي أيوا وشرق نبراسكا، وأدى إلى إغلاق مؤقت للطريق السريع I-80 بعد سلسلة من حوادث انزلاق السيارات والشاحنات.
أما شمال نيويورك، فقد سجلت منطقة "أوركارد بارك" تساقطًا للثلوج تجاوز 33 بوصة (84 سم)، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور وترك السكان يعانون من ظروف شديدة البرودة.
في كاليفورنيا، ضرب إعصار منطقة سكوتس فالي، الواقعة على بعد نحو 70 ميلًا جنوب سان فرانسيسكو، وأسفر عن انقلاب سيارات وسقوط أشجار وأعمدة كهرباء، فيما نقلت الشرطة عدة مصابين إلى المستشفيات.
وفي سان فرانسيسكو، تسببت العاصفة في سقوط أشجار على السيارات والشوارع، إلى جانب أضرار بأسطح المباني، وسط تحقيقات لتحديد ما إذا كان إعصار آخر قد ضرب المدينة، وهو حدث لم يقع منذ عام 2005.
في مناطق بحيرة تاهو، شهدت منتجعات التزلج تساقطًا كثيفًا للثلوج تجاوز قدمًا (30 سم)، بينما سجلت رياح عاتية وصلت سرعتها إلى 112 ميلًا/الساعة (181 كم/ساعة) في منتجع ماموث ماونتن جنوب حديقة يوسمايت الوطنية.
رغم انتهاء تحذيرات العواصف الثلجية مساء السبت، استمرت تحذيرات الانهيارات الجليدية على ارتفاعات تزيد عن 8,000 قدم (2,400 متر)، ما زاد من خطورة الوضع.
أُغلق الطريق السريع I-80 في مقطع بطول 80 ميلًا بين أبلغيت بكاليفورنيا وحدود نيفادا، لكنه أُعيد فتحه لاحقًا للمركبات المجهزة بسلاسل أو إطارات ثلجية.
وفي الغرب الأوسط، توفيت امرأة تبلغ من العمر 57 عامًا في نبراسكا بعد أن فقدت السيطرة على شاحنتها واصطدمت بمركبة أخرى، بينما أصيب السائق الآخر بجروح طفيفة.
في ولاية واشنطن، تسببت العواصف الممطرة والرياح العاتية في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من السكان. ومع ارتفاع درجات الحرارة في وقت لاحق من يوم السبت، بدأت معظم المناطق الجليدية تشهد ذوبانًا تدريجيًا للجليد، مما خفف من تأثير العواصف مؤقتًا.
خلفت العواصف الجوية الأخيرة تأثيرًا مدمرًا على مناطق واسعة من الولايات المتحدة، مع استمرار جهود الإنقاذ وتقييم الأضرار في ظل تحذيرات من احتمالية تجدد الظروف الجوية القاسية.