طقس زمهرير وعواصف تجتاح أمريكا من ساحلها الشرقي إلى الغربي: ثلوج وجليد وإعصار نادر يترك آثاراً مدمرة

تتسرب المياه من خليج سان فرانسيسكو إلى شارع إمباركاديرويوم السبت نتيجة لارتفاع المد والجزر والأمواج التي تحركها العواصف، 14 ديسمبر 2024
تتسرب المياه من خليج سان فرانسيسكو إلى شارع إمباركاديرويوم السبت نتيجة لارتفاع المد والجزر والأمواج التي تحركها العواصف، 14 ديسمبر 2024 حقوق النشر  AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شهدت الولايات المتحدة عواصف جوية قاسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أدت إلى تساقط ثلوج كثيفة شمال ولاية نيويورك، وعاصفة جليدية خطيرة في الغرب الأوسط، وإعصار نادر ضرب وسط كاليفورنيا، ما تسبب في أضرار واسعة النطاق وخسائر بشرية ومادية.

في الغرب الأوسط، بدأت عاصفة جليدية مساء الجمعة، ما خلق ظروف قيادة خطرة في ولايتي أيوا وشرق نبراسكا، وأدى إلى إغلاق مؤقت للطريق السريع I-80 بعد سلسلة من حوادث انزلاق السيارات والشاحنات.

أما شمال نيويورك، فقد سجلت منطقة "أوركارد بارك" تساقطًا للثلوج تجاوز 33 بوصة (84 سم)، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور وترك السكان يعانون من ظروف شديدة البرودة.

سائقو السيارات يشقون طريقهم على طول الطريق السريع 380 في نورث ليبرتي، أيوا، يوم السبت 14 ديسمبر 2024
في كاليفورنيا، ضرب إعصار منطقة سكوتس فالي، الواقعة على بعد نحو 70 ميلًا جنوب سان فرانسيسكو، وأسفر عن انقلاب سيارات وسقوط أشجار وأعمدة كهرباء، فيما نقلت الشرطة عدة مصابين إلى المستشفيات.

سيارة متضررة من شجرة ساقطة في مونتيري، كاليفورنيا، السبت 14 ديسمبر/كانون الأول 2024
وفي سان فرانسيسكو، تسببت العاصفة في سقوط أشجار على السيارات والشوارع، إلى جانب أضرار بأسطح المباني، وسط تحقيقات لتحديد ما إذا كان إعصار آخر قد ضرب المدينة، وهو حدث لم يقع منذ عام 2005.

تتسرب المياه من خليج سان فرانسيسكو إلى شارع إمباركاديرو نتيجة ارتفاع المد والجزر والأمواج التي تحركها العواصف يوم السبت 14 ديسمبر 2024
في مناطق بحيرة تاهو، شهدت منتجعات التزلج تساقطًا كثيفًا للثلوج تجاوز قدمًا (30 سم)، بينما سجلت رياح عاتية وصلت سرعتها إلى 112 ميلًا/الساعة (181 كم/ساعة) في منتجع ماموث ماونتن جنوب حديقة يوسمايت الوطنية.

رغم انتهاء تحذيرات العواصف الثلجية مساء السبت، استمرت تحذيرات الانهيارات الجليدية على ارتفاعات تزيد عن 8,000 قدم (2,400 متر)، ما زاد من خطورة الوضع.

أُغلق الطريق السريع I-80 في مقطع بطول 80 ميلًا بين أبلغيت بكاليفورنيا وحدود نيفادا، لكنه أُعيد فتحه لاحقًا للمركبات المجهزة بسلاسل أو إطارات ثلجية.

فيضانات غمرت تقاطع جادة موريتا وجادة ستانلي في ليفرمور، كاليفورنيا، خلال عاصفة قوية يوم السبت 14 ديسمبر 2024
وفي الغرب الأوسط، توفيت امرأة تبلغ من العمر 57 عامًا في نبراسكا بعد أن فقدت السيطرة على شاحنتها واصطدمت بمركبة أخرى، بينما أصيب السائق الآخر بجروح طفيفة.

في ولاية واشنطن، تسببت العواصف الممطرة والرياح العاتية في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من السكان. ومع ارتفاع درجات الحرارة في وقت لاحق من يوم السبت، بدأت معظم المناطق الجليدية تشهد ذوبانًا تدريجيًا للجليد، مما خفف من تأثير العواصف مؤقتًا.

غصن شجرة كبير يسقط على مرآب قرب جادة كو في سيسايد، كاليفورنيا، خلال عاصفة قوية يوم السبت 14 ديسمبر 2024
خلفت العواصف الجوية الأخيرة تأثيرًا مدمرًا على مناطق واسعة من الولايات المتحدة، مع استمرار جهود الإنقاذ وتقييم الأضرار في ظل تحذيرات من احتمالية تجدد الظروف الجوية القاسية.

