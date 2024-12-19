فيديو. لأول مرة في تاريخها: ساحة بولا الكرواتية تتحول إلى حلبة تزلج على الجليد

تُعد ساحة بولا واحدة من أكبر المدرجات الرومانية الباقية في العالم وأحد أبرز المعالم السياحية في كرواتيا. كانت في الماضي مسرحاً للمصارعين الذين كانوا يقدمون عروضاً للقدامى من الرومان، أما اليوم، فتحتضن المتزلجين الذين يتزلجون على الجليد في جميع أنحاء الساحة القديمة.

قالت سانيا سينكوبان كوروتاج، مديرة مجلس السياحة في بولا: "توفر حلبة التزلج طريقة جديدة لاستخدام الساحة. أصبح بإمكان الزوار التمتع بها بشكل مفتوح، سواء كانوا يرغبون في التزلج أو مجرد قضاء وقتهم في الموقع."

استضافت الساحة في الماضي العديد من الفعاليات الكبيرة مثل مهرجان بولا السينمائي وحفلات موسيقية، وتُعد اليوم مكاناً للاحتفال بروح الشتاء، حيث تفتح أبوابها للزوار للاستمتاع بتجربة فريدة في هذا المعلم التاريخي.