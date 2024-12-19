Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
فيديو. لأول مرة في تاريخها: ساحة بولا الكرواتية تتحول إلى حلبة تزلج على الجليد

آخر تحديث:

في خطوة غير مسبوقة، تحولت ساحة بولا الشهيرة في كرواتيا، والتي تعود إلى القرن الأول الميلادي، لأول مرة في تاريخها الممتد لألفي عام، إلى حلبة تزلج على الجليد احتفالاً بموسم عيد الميلاد.

تُعد ساحة بولا واحدة من أكبر المدرجات الرومانية الباقية في العالم وأحد أبرز المعالم السياحية في كرواتيا. كانت في الماضي مسرحاً للمصارعين الذين كانوا يقدمون عروضاً للقدامى من الرومان، أما اليوم، فتحتضن المتزلجين الذين يتزلجون على الجليد في جميع أنحاء الساحة القديمة.

اعلان
اعلان

قالت سانيا سينكوبان كوروتاج، مديرة مجلس السياحة في بولا: "توفر حلبة التزلج طريقة جديدة لاستخدام الساحة. أصبح بإمكان الزوار التمتع بها بشكل مفتوح، سواء كانوا يرغبون في التزلج أو مجرد قضاء وقتهم في الموقع."

استضافت الساحة في الماضي العديد من الفعاليات الكبيرة مثل مهرجان بولا السينمائي وحفلات موسيقية، وتُعد اليوم مكاناً للاحتفال بروح الشتاء، حيث تفتح أبوابها للزوار للاستمتاع بتجربة فريدة في هذا المعلم التاريخي.

اعلان
اعلان

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول europe-today عرض جميع المقالات حول the-ring عرض جميع المقالات حول the-cube عرض جميع المقالات حول europe-in-motion عرض جميع المقالات حول 12-minutes-with
اعلان
اعلان