محكمة روسية تحكم بسجن المواطن الأمريكي سبكتور 15 عامًا بتهمة التجسس

بقلم: يورونيوز

أصدرت محكمة روسية حكمًا بالسجن 15 عامًا على المواطن الأمريكي يوجين سبكتور، بدمج حكم سابق بتهمة الرشوة مع حكم جديد يتعلق بالتجسس. وعُقدت المحاكمة خلف أبواب مغلقة، ولم تُعلن تفاصيل قضية التجسس علنًا، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية الروسية.

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وكان سبكتور، الذي ولد في روسيا وانتقل لاحقًا إلى الولايات المتحدة، يقضي بالفعل عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف بتهمة الرشوة.

وفي أغسطس الماضي، وُجهت إليه تهم إضافية تتعلق بالتجسس. وذكرت وكالة تاس أن سبكتور حُكم عليه بالسجن لمدة 13 عامًا بتهمة التجسس، لتُضاف إلى العقوبة السابقة. وقضت المحكمة بدمج العقوبتين في عقوبة واحدة تبلغ 15 عامًا داخل سجن شديد الحراسة.

وقبل اعتقاله في عام 2021، شغل سبكتور منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة مدبوليمربوم (Medpolymerprom)، وهي شركة متخصصة في إنتاج أدوية لعلاج السرطان. وتعود إدانته الأولى بالرشوة إلى اعترافه بتسهيل رشاوى لمساعد نائب رئيس وزراء روسي سابق.

وقد أثارت القضية اهتمامًا دوليًا نظرًا لطبيعتها الحساسة وغموض تفاصيل تهم التجسس. ويواصل المراقبون متابعة تطورات القضية وسط تصاعد التوترات بين روسيا والولايات المتحدة.