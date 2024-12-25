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فرنسا: إنقاذ 240 شخصا في جبال الألب بعد أن بقوا عالقين في الجو بسبب انقطاع الكهرباء عن مصعد التزلج

حادث مصعد تزلج في سويسرا في يناير 2008
حادث مصعد تزلج في سويسرا في يناير 2008 Copyright Bruno Petroni/2008 AP
Copyright Bruno Petroni/2008 AP
بقلم:  يورونيوز
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وقعت الحادثة ظهر الثلاثاء، ما استدعى استنفار العشرات من عناصر الدرك والمطافئ ترافقهم سيارتا إطفاء وفريق إنقاذ.

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لحظات رعب في ليلة عيد الميلاد عاشها 240 شخصا بينهم أطفال حيث تسبب خلل كهربائي في تعطل مصعد تزلج بمنتجع سوبر ديفولي في جبال الألب الفرنسية فبقوا عالقين في الجو وقتا طويلا.

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وبحسب مصادر محلية، فقد وقعت الحادثة في حدود الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء، ما استدعى استنفار العشرات من عناصر الدرك والمطافئ ترافقهم سيارتا إطفاء وفريق إنقاذ أرسلته مصالح المحافظة التي يوجد بها المنتجع الفرنسي للتزلج وفق ما ذكرته الصحافة المحلية.

وبعد طول عناء، تم إنقاذ المتزلجين العالقين حيث أُنزلوا إلى الأرض بواسطة الحبال فيما استعمل طائرة هيلكبوتر لإجلاء البعض لتنتهي هذه المغامرة ويعود هؤلاء سالمين بحسب الصحافة.

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