شاهد: إدارة العمليات في سوريا تشن حملة أمنية واسعة في عدرا واعتقال عناصر من "الشبيحة"

وقال أبو يعرب، مسؤول في قوات الأمن التابعة للسلطة الجديدة، إن الحملة أسفرت عن اعتقال خمسة من كبار قادة النظام السابق في عدرا، مشيراً إلى أن العملية جاءت ضمن جهود لتأمين الاستقرار وفرض السيطرة.

اعلان اعلان

وأضاف: "تم تنفيذ حملة أمنية ناجحة في بلدة عدرا، واعتقلنا قادة بارزين كانوا مرتبطين بالنظام السابق".

القوات التابعة لإدارة العمليات العسكرية تعتقل عنصراً من النظام السابق في عدرا، سوريا، الاثنين 30 ديسمبر 2024. Leo Correa/ AP

وتأتي هذه الحملة في ظل التوترات التي تشهدها سوريا منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد. واندلعت اشتباكات عنيفة في العديد من المدن السورية الأسبوع الماضي بين أنصار الأسد والسلطة الجديدة، مما أدى إلى تصاعد التوتر في البلاد.

وبحسب نشطاء ومراقبين، قُتل العشرات من السوريين منذ سقوط النظام السابق، معظمهم في أعمال انتقامية. وتشير التقارير إلى أن غالبية الضحايا ينتمون إلى الأقلية العلوية، الطائفة التي ينتمي إليها الأسد، مما يعكس تعقيد المشهد السوري في مرحلة ما بعد سقوط النظام.