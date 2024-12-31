Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

شاهد: إدارة العمليات في سوريا تشن حملة أمنية واسعة في عدرا واعتقال عناصر من "الشبيحة"

القوات التابعة لإدارة العمليات العسكرية تعتقل عنصراً من النظام السابق في عدرا، سوريا، الاثنين 30 ديسمبر 2024.
القوات التابعة لإدارة العمليات العسكرية تعتقل عنصراً من النظام السابق في عدرا، سوريا، الاثنين 30 ديسمبر 2024. حقوق النشر Leo Correa/ AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

نفذت القوات التابعة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، يوم الاثنين، حملة أمنية موسعة في بلدة عدرا قرب العاصمة دمشق، استهدفت عناصر من النظام السابق والموالين له. وشهدت الحملة انتشاراً مكثفاً لعناصر الشرطة العسكرية الجديدة في المنطقة.

وقال أبو يعرب، مسؤول في قوات الأمن التابعة للسلطة الجديدة، إن الحملة أسفرت عن اعتقال خمسة من كبار قادة النظام السابق في عدرا، مشيراً إلى أن العملية جاءت ضمن جهود لتأمين الاستقرار وفرض السيطرة.

اعلان
اعلان

وأضاف: "تم تنفيذ حملة أمنية ناجحة في بلدة عدرا، واعتقلنا قادة بارزين كانوا مرتبطين بالنظام السابق". 

القوات التابعة لإدارة العمليات العسكرية تعتقل عنصراً من النظام السابق في عدرا، سوريا، الاثنين 30 ديسمبر 2024. Leo Correa/ AP

وتأتي هذه الحملة في ظل التوترات التي تشهدها سوريا منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد. واندلعت اشتباكات عنيفة في العديد من المدن السورية الأسبوع الماضي بين أنصار الأسد والسلطة الجديدة، مما أدى إلى تصاعد التوتر في البلاد. 

وبحسب نشطاء ومراقبين، قُتل العشرات من السوريين منذ سقوط النظام السابق، معظمهم في أعمال انتقامية. وتشير التقارير إلى أن غالبية الضحايا ينتمون إلى الأقلية العلوية، الطائفة التي ينتمي إليها الأسد، مما يعكس تعقيد المشهد السوري في مرحلة ما بعد سقوط النظام. 

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

