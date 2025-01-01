سوريا تستقبل العام الجديد بالأمل.. احتفالات وتطلعات نحو الحرية والتغيير بعد سنوات من القمع

اعلان

في دمشق، احتشد المئات للاحتفال بالغناء والرقص، مستمتعين بعروض الألعاب النارية التي أضاءت سماء المدينة. الأجواء الاحتفالية عكست تطلعات الكثيرين إلى حياة مختلفة مليئة بالأمل والتغيير، وقادرة على تحقيق اندماج اجتماعي شامل يعزز التلاحم بين مختلف مكونات المجتمع السوري.

سوريون يحتفلون بالعام الجديد، في دمشق، سوريا، الثلاثاء 31 ديسمبر 2024. Mosa'ab Elshamy/ AP

وبعد سقوط الأسد، بدأ السوريون بالتعبير عن تطلعاتهم وأحلامهم بحرية، بعد عقود طويلة من الرقابة التي فرضها النظام الحاكم، فعكست الاحتفالات الأمل بإعادة بناء وطن يعكس إرادتهم الحقيقية.

وبدأت تسود بينهم مشاعر التفاؤل بمستقبل بلادهم، اذ يطمحون إلى بناء وطن ينعم بالسلام والأمن ويضمن حرية التعبير لجميع مواطنيه.