إسرائيل تحذر: تجنبوا التونة البيضاء .. فما السبب؟

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طلبت وزارة الصحة الإسرائيلية من المواطنين الامتناع عن استهلاك منتجات التونة البيضاء بالزيت النباتي، وذلك بعد أن تبين وجود مستويات مرتفعة من مادة "الهيستامين" في منتجات إحدى الشركات.

وكانت شركة "ساع العودة غروب المحدودة" قد أعلنت عن سحب منتجاتها من التونة البيضاء طوعًا من السوق، بعدما أظهرت الفحوصات الغذائية التي أجرتها وزارة صحة تل أبيب وجود كميات ضارة من مادة الهيستامين فيها.

ما هو الهيستامين؟

الهيستامين هو مركب عضوي "أمين" يُنتَج في خلايا الكائنات الحية، ويعتبر مؤشرًا على جودة الأسماك. وفي حال وجوده بكميات كبيرة في التونة بسبب سوء تخزينها مثلا، يمكن أن يتسبب "بالتسمم" أو ما يُعرف بـ "التسمم الناتج عن الهيستامين"، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مزعجة.

ويمكن لمركبات الهيستامين أن تؤثر على الجهاز المناعي، وأن تسبب طفحًا جلديًا أو احمرارًا أو حكة أو ضيقًا في التنفس لدى من يتناولها، وقد تصل إلى حد الاختناق.