مؤيدو رئيس كوريا الجنوبية المعزول يتظاهرون أمام مقر إقامته ويؤكدون دعمهم المستمر له

تظاهر المئات من مؤيدي رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول أمام مقر إقامته الرسمي، مستنكرين قرار الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد بتفتيش منزله، معبرين عن دعمهم الخالص له.
ورفع المتظاهرون يافطات تحمل صورة يون ومكتوب عليها "الحرية ليست حرة"، وقرعوا الطبول ولوحوا بالأعلام الوطنية في تجمع غفير.
وفي وقت سابق، أصدرت محكمة منطقة سيول الغربية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول يون سوك يول.
وحاول 150 محققًا من وكالة مكافحة الفساد وضابط من الشرطة احتجاز يون، لكنهم تراجعوا بعد اشتباكات مع جهاز الأمن الرئاسي استمرت لأكثر من خمس ساعات.
في هذا السياق، قالت شرطة سيول إنها تدرس "جميع الخيارات المتاحة" لاعتقال يون، ولم تستبعد علنًا إمكانية نشر فرق التدخل السريع، رغم ما قد تسببه من توتر في البلاد.
من جهته، طالب نائب مدير مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لي جاي سونغ المحكمة بتمديد مذكرة اعتقال يون.
ولا تزال الشرطة ووكالة مكافحة الفساد تناقشان تدابير أقوى لاحتجاز الرئيس بطريقة رادعة، دون تعريض الأمن القومي للخطر.