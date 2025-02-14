كوريا الجنوبية: حريق بموقع بناء في منتجع بوسان يسفر عن مقتل ستة أشخاص

بقلم: يورونيوز

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تمكن نحو 100 عامل من إخلاء الموقع، بينما تم إنقاذ 14 شخصًا آخرين باستخدام طائرة هليكوبتر من أعلى المبنى.

وقال هونغ مون شيك، رئيس إدارة الإطفاء في منطقة جيجانغ بمدينة بوسان، إنه تم العثور على ستة أشخاص فاقدين للوعي في الطابق الأول من المبنى، قرب المكان الذي يُعتقد أن الحريق بدأ فيه. وقد تم الإعلان عن وفاتهم في المستشفيات لاحقًا.

وبحسب التقارير، أصيب حوالي 25 شخصًا آخر بجروح طفيفة. ووفقًا لمسؤولي الإطفاء، تمكنت فرق الإنقاذ من إخماد الحريق بحلول بعد ظهر يوم الجمعة، بعد ساعات من اندلاعه في حوالي الساعة 10:20 صباحًا.

من جهته، وجه الرئيس بالإنابة تشوي سانغ موك، المسؤولين لنقل جميع الفرق والموارد المتاحة لإخماد الحريق بسرعة.

ورغم جهود فرق الإطفاء، لم يتم الكشف عن سبب الحريق بعد. وظهرت لقطات تلفزيونية تظهر الدخان الأسود والرمادي وألسنة اللهب تتصاعد من المبنى، فيما كانت طائرات الهليكوبتر تساهم في عمليات الإنقاذ.