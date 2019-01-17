بولا يعقوبيان ليورونيوز: لا دولة في لبنان والشعب انتخب مجموعة من المرتزقة

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حوالي ثمانية أشهر مرت على الإنتخابات النيابية اللبنانية، ولا حكومة حتى الآن، حالة إقتصادية مزرية، وبنية تحتية مهترئة ودين عام بلغ نسب خرافية، من يعيق تشكيل الحكومة، من هو العدو الأسوأ للبنانيين وما هو مصير لبنان؟ أسئلة أتت إجابتها على لسان النائب اللبنانية بولا يعقوبيان والتي أكدت ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة "إنقاذ وطني"، مشيرة إلى أن "كل فريق يعيد التعطيل إلى الآخر، لكن التأخير خارجي". وحملت يعقوبيان في حديث إلى "يورونيوز" المسؤولية في تردي الأوضاع في لبنان إلى الطبقة السياسية الحاكمة والتي تريد أن "تتقاسم الأرباح ولا تريد تقاسم المسؤوليات"على حد تعبيرها.