كارثة جوية مع فقدان طائرة تحمل 188 شخصاً في سواحل جاوة الإندونيسية

قال مسؤولون في إندونيسيا إن طائرة تابعة لشركة ليون أير، تحمل 188 شخصاً على متنها يعتقد أنها غرقت بعد أن سقطت في البحر قبالة جزيرة جاوة يوم الاثنين بعد قليل من إقلاعها من العاصمة جاكرتا.

وقال متحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا إن الطائرة في رحلتها (جي.تي 610) فقدت الاتصال بعد 13 دقيقة من إقلاعها. وأضاف أن زورقاً كان يغادر ميناء العاصمة شاهد الطائرة لدى سقوطها.