زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر يضرب قبالة سواحل ميازاكي باليابان وتحذير من حدوث تسونامي

بقلم: يورونيوز

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ووفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، فإن المناطق التي شهدت أعلى الهزات شملت مدينة ميازاكي ومدينة تاكاهارو ومدينة شينتومي، والتي سجلت جميعها شدة ضعيفة من المستوى 5. وفي الوقت نفسه، سجلت مدينة كورومي في محافظة فوكوكا هزات من المستوى 4.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار نتيجة الزلزال، إلا أن السلطات طلبت من السكان في بعض المناطق الساحلية الإخلاء كإجراء احترازي.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن تسونامي بارتفاع متر واحد (3.2 قدم) وصل إلى اليابسة في غضون 30 دقيقة، فيما بلغ ارتفاع المياه في ميناء ميازاكي 20 سنتيمترًا (0.7 قدم).

وتوقفت خدمات القطارات في محطة ميازاكي، مما تسبب في تعطل حركة الركاب وتأخير رحلاتهم. كما أُبلغ عن إصابة رجل بجروح طفيفة في جزيرة كيوشو بعد سقوطه من السلالم أثناء وقوع الزلزال.

وحثت السلطات المواطنين على الابتعاد عن المياه، بما في ذلك الأنهار، وأوصت بالابتعاد عن المناطق المعرضة للانهيارات الأرضية أو سقوط الأجسام داخل المنازل.

واجتمع خبراء وكالة الأرصاد الجوية في وقت متأخر لتحليل الزلزال وتحديد مدى ارتباطه بـ"زلازل حوض نانكاي"، المنطقة التي يُعتقد أنها عرضة للزلازل الكبرى الدورية.

وقرر الخبراء عدم اتخاذ تدابير استثنائية في الوقت الحالي، مع التأكيد على أهمية مراقبة الوضع، خاصة مع احتمالية وقوع هزات ارتدادية خلال الأيام المقبلة.

وللإشارة، ارتبطت زلازل حوض نانكاي بكوارث مدمرة في السابق، أبرزها زلزال "نانكاي ترو" عام 1946 قبالة شيكوكو، والذي أودى بحياة أكثر من 1300 شخص.