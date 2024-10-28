Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
انهيارات أرضية تضرب بلدة فلبينية لأول مرة في تاريخها

انهيار أرضي ناجم عن العاصفة الاستوائية ترامي التي ضربت تاليساي في مقاطعة باتانجاس بالفلبين
انهيار أرضي ناجم عن العاصفة الاستوائية ترامي التي ضربت تاليساي في مقاطعة باتانجاس بالفلبين حقوق النشر  Aaron Favila/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
حقوق النشر Aaron Favila/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شهدت بلدة تاليساي الفلبينية، الواقعة على بعد 70 كيلومتراً جنوبي العاصمة مانيلا، كارثة غير مسبوقة عندما ضربتها انهيارات أرضية مفاجئة أودت بحياة العشرات من سكانها، في حادثة هي الأولى من نوعها في تاريخ هذه البلدة التي يقطنها 40 ألف نسمة.

وقعت المأساة عندما اجتاحت العاصفة المدارية "ترامي" تلك المنطقة حيث جرفت الانهيارات الطينية المنازل وسكانها بشكل مفاجئ. وتُعد هذه العاصفة الأشد فتكاً بين 11 عاصفة ضربت الفلبين هذا العام، مخلّفة 152 شخصاً بين قتيل ومفقود، ومؤثرة على حياة ما يناهز 6 ملايين شخص في المقاطعات الشمالية والوسطى.

من بين ضحايا هذه الكارثة عائلة راينالدو ديجوكوس (36 عاماً)، الذي فقد زوجته وأطفاله الخمسة عندما دفن الانهيار الطيني منزلهم أثناء غيابه.

صخور كبيرة بجانب منازل متضررة يوم السبت 26 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بعد أن ضربها انهيار أرضي ناجم عن العاصفة الاستوائية ترامي في تاليساي بمقاطعة باتانجاس في الفلبين.
صخور كبيرة بجانب منازل متضررة يوم السبت 26 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بعد أن ضربها انهيار أرضي ناجم عن العاصفة الاستوائية ترامي في تاليساي بمقاطعة باتانجاس في الفلبين. Aaron Favila/AP

تقع تاليساي في منطقة خصبة قرب بركان تال، أحد أنشط البراكين في الفلبين، وقد اعتاد سكانها على مخاطر البركان، لكنهم لم يتوقعوا يوماً أن تأتي الكارثة من التلال المحيطة بهم.

آثار الانهيار الأرضي الناجم عن العاصفة الاستوائية ترامي منازل في تاليساي بمقاطعة باتانغاس في الفلبين يوم السبت 26 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
آثار الانهيار الأرضي الناجم عن العاصفة الاستوائية ترامي منازل في تاليساي بمقاطعة باتانغاس في الفلبين يوم السبت 26 أكتوبر/تشرين الأول 2024. Aaron Favila/ AP

يُظهر هذا الحادث المأساوي تأثير التغير المناخي على الفلبين، التي تُصنف كواحدة من أكثر دول العالم عرضة للكوارث الطبيعية، حيث تتعرض سنوياً لنحو 20 إعصاراً وعاصفة مدارية، فضلاً عن وقوعها ضمن "حزام النار" في المحيط الهادئ.

وتبرز هذه الكارثة معضلة اجتماعية واقتصادية معقّدة، حيث يضطر السكان للعيش في مناطق خطرة بسبب الفقر وضيق الخيارات، مما يجعلهم عرضة لمخاطر متعددة.

المصادر الإضافية • أب

جهود الإغاثة في الفلبين تتواصل بعد وفاة 82 شخصاً جراء العاصفة الاستوائية "ترامي"

العاصفة المدارية "ترامي" تخلف 46 قتيلاً في الفلبين

الفلبين تعلن حالة الطوارئ بعد إعصار "كالمايغي" المدمّر.. واستنفار في فيتنام استعدادًا لوصوله