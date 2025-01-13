روسيا تعيد رسم استراتيجيتها في دونيتسك وتتجه لقطع خطوط الإمداد الحيوية

بقلم: يورونيوز

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وأوضح المتحدث باسم الجيش الأوكراني المحلي، الرائد فيكتور تريهوبوف، أن القوات الروسية تحاول الالتفاف حول مركز بوكروفسك اللوجستي الحيوي. وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تؤمن المدينة، بينما يركز الروس على استهداف طريق سريع يربط بوكروفسك بمدينة دنيبرو الواقعة وسط أوكرانيا.

وأكد تريهوبوف في رسالة عبر تطبيق "واتساب" أن الطريق السريع يعتبر شريانًا رئيسيًا للإمدادات التي تدعم القوات الأوكرانية في المنطقة بأكملها، وأن تعطيل حركة المرور عليه سيشكل ضربة قوية لبوكروفسك.

جنود أوكرانيون يجمعون ذخائر تالفة على الطريق في خط المواجهة قرب بلدة تشاسيف يار، في منطقة دونيتسك بأوكرانيا، الجمعة، 10 يناير 2025. Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanised Brigade via AP

وأضاف: "حتى الآن، لم تحقق القوات الروسية هدفها، وتعمل قواتنا على ضمان عدم تحقيقه مستقبلاً، تماماً كما فشلت محاولاتهم السابقة لتجاوز المدينة".

ضغط مستمر على خطوط الجبهة

ويتعرض الجيش الأوكراني لضغط شديد على طول خطوط الجبهة الممتدة لمسافة نحو 1000 كيلومتر، خاصة في منطقة دونيتسك الشرقية، حيث تقع مدينة بوكروفسك. وبعد نحو ثلاث سنوات من الحرب، أصبحت الوحدات الأوكرانية مستنزفة في مواجهة القوات الروسية التي تتفوق عليها عدداً.

وعلى الرغم من أن تقدم الجيش الروسي كان بطيئًا ومكلفًا، إلا أن الزخم العسكري يبدو لصالحه، حيث استمر في التوسع التدريجي، مستهدفًا المدن والقرى واحدة تلو الأخرى.

جنود أوكرانيون يجمعون ذخائر تالفة على الطريق في خط المواجهة قرب بلدة تشاسيف يار، في منطقة دونيتسك بأوكرانيا، الجمعة، 10 يناير 2025. Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanised Brigade via AP

وفي خطابه اليومي مساء الأحد، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القتال حول بوكروفسك بأنه "الأعنف" في الأيام الأخيرة.

وتأتي هذه التطورات بينما يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتعزيز موقفه قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه في البيت الأبيض الأسبوع المقبل. ترامب، الذي صرح برغبته في إنهاء الحرب سريعاً، لم يكشف بعد عن تفاصيل خططه لتحقيق ذلك.