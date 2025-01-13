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زيلينسكي مستعد لمقايضة أسرى كوريا الشمالية واستخبارات سيول ترد "يبدون غير راغبين في العودة"

جنود يحتشدون للترحيب بالمؤتمر الثامن لحزب العمال الكوري في ميدان كيم إيل سونغ في بيونغيانغ، كوريا الشمالية، في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2020
جنود يحتشدون للترحيب بالمؤتمر الثامن لحزب العمال الكوري في ميدان كيم إيل سونغ في بيونغيانغ، كوريا الشمالية، في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2020 Copyright Jon Chol Jin/AP.
Copyright Jon Chol Jin/AP.
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده مستعدة لمقايضة الجنود الكوريين الشماليين بالأسرى الأوكرانيين المحتجزين لدى روسيا.

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وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا ستتمكن في المستقبل من أسر المزيد من جنود بيونغيانغ، قائلًا: "إنها مسألة وقت".

وأضاف: "أوكرانيا مستعدة لتسليم جنود كيم جونغ أون إليه إذا تمكن من تنظيم مبادلتهم بمحاربينا المحتجزين في روسيا".

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت عن أسر جنديين كوريين شماليين كانا يقاتلان إلى جانب القوات الروسية في منطقة كورسك الروسية.

ونُشر مقطع فيديو قصير يظهر استجواب رجلين، قال أحدهما إنه لم يكن يعلم أنه يقاتل ضد أوكرانيا، إذ أُبلغ أنه كان في تمرين تدريبي، على حد وصفه.

زيلينسكي ينشر مقطع استجواب الأسيرين
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كما أشار الجندي إلى أنه اختبأ في ملجأ أثناء الهجوم وعُثر عليه بعد يومين. وقال إنه إذا طُلب منه العودة إلى كوريا الشمالية، فإنه سيفعل، لكنه مستعد للبقاء في أوكرانيا إذا أتيحت له الفرصة.

وعلق زيلينسكي في بيان متلفز على الفيديو قائلًا: "بالنسبة للجنود الكوريين الشماليين الذين لا يرغبون في العودة إلى وطنهم، قد تكون هناك خيارات أخرى متاحة".

قناصة روس يغيرون موقعهم لإطلاق النار باتجاه القوات الأوكرانية من موقع لم يتم الكشف عنه
قناصة روس يغيرون موقعهم لإطلاق النار باتجاه القوات الأوكرانية من موقع لم يتم الكشف عنهAP/Russian Defense Ministry Press Service

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" عن وكالة الاستخبارات الوطنية أن الجنود الكوريين الشماليين الأسرى لم يبدوا أي نية للقدوم إلى كوريا الجنوبية، على الرغم من أن "كوريا الجنوبية ستتعاون مع أوكرانيا إذا ورد طلب بهذا الشأن".

وقال كو بيونغسام، المتحدث باسم وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية، التي تتولى الشؤون بين الكوريتين، إن تسهيل عودة الجنود الكوريين الشماليين سيتطلب ”مراجعات قانونية، بما في ذلك القانون الدولي، ومشاورات مع الدول ذات الصلة“.

وفي الآونة الأخيرة، تتزايد الأدلة على تورط القوات الكورية الشمالية في الحرب الأوكرانية إلى جانب القوات الروسية. ففي الشهر الماضي، أفادت التقارير بأن حوالي 200 جندي كوري شمالي قد قتلوا أو أصيبوا في المعارك الدائرة في كورسك.

وذكرت الإحصائيات إلى أن بيونغيانغ قد أرسلت ما بين 10 آلاف إلى 12 ألف جندي للمشاركة في الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

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