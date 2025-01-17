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الجيش الروسي يدمر دبابة ليوبارد ومواقع أوكرانية في اتجاه بوكروفسك بمنطقة دونيتسك

جنود أوكرانيون يجمعون ذخائر تالفة على الطريق في الخطوط الأمامية بالقرب من بلدة تشاسيف يار، في منطقة دونيتسك، أوكرانيا.
جنود أوكرانيون يجمعون ذخائر تالفة على الطريق في الخطوط الأمامية بالقرب من بلدة تشاسيف يار، في منطقة دونيتسك، أوكرانيا. Copyright Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanised brigade
Copyright Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanised brigade
بقلم: Nour Chahine
نشرت في آخر تحديث
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نشر الجيش الروسي يوم الخميس فيديو يظهر ما وصفه بتدمير دبابة "ليوبارد" ومواقع أوكرانية في اتجاه بافلوفسك بمنطقة دونيتسك. ويأتي الفيديو، الذي تضمن لقطات جوية وعمليات ميدانية، في ظل تصاعد التوترات المستمرة في المنطقة.

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ويظهر الفيديو في بدايته مشاهد لقرية مدمرة يتصاعد منها الدخان، مصحوبة بلقطات لطائرات مسيّرة تتجه نحو أهداف محددة، بما في ذلك خندق عسكري ودبابة. ويبرز الانتقال من هذه المشاهد إلى أخرى استهداف الخنادق بواسطة الطائرات المسيّرة الانتحارية، وهو ما يوحي بتطور تكتيكات المعارك.

جنود أوكرانيون يجمعون ذخائر تالفة على الطريق في الخطوط الأمامية بالقرب من بلدة تشاسيف يار في منطقة دونيتسك، أوكرانيا.
جنود أوكرانيون يجمعون ذخائر تالفة على الطريق في الخطوط الأمامية بالقرب من بلدة تشاسيف يار في منطقة دونيتسك، أوكرانيا.Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanised brigade

وفي مشهد آخر، يُظهر الفيديو جنوداً روساً يطلقون النار ويتحركون بسرعة نحو خنادق العدو. كما يظهر أحد الجنود وهو يرمي قنبلة يدوية داخل أحد الخنادق، مما يؤدي إلى انفجار كبير، وسط تعليمات مباشرة من الجنود باللغة الروسية.

وفي تعليقها على الفيديو، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الوحدات الهجومية الروسية قامت بتطهير الخنادق واستمرت في التقدم. ويظهر الفيديو جندياً روسياً يسأل عن عدد الأفراد في أحد الخنادق، فيجيبه جندي آخر: "ثلاثة".

في منطقة دونيتسك، أوكرانيا: جنود أوكرانيون يجمعون ذخائر تالفة من الطريق قرب الخطوط الأمامية لبلدة تشاسيف يار.
في منطقة دونيتسك، أوكرانيا: جنود أوكرانيون يجمعون ذخائر تالفة من الطريق قرب الخطوط الأمامية لبلدة تشاسيف يار.Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanised brigade

وتُظهر هذه اللقطات، التي تم إصدارها في وقت سابق من يوم الخميس، جوانب من المعارك الدائرة في منطقة دونيتسك، حيث تتواصل المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية. وقد زعمت وزارة الدفاع الروسية أن الفيديو يُبرز نجاح عملياتها في "تدمير مواقع أوكرانية وتعزيز السيطرة على المنطقة".

بالقرب من بلدة تشاسيف يار في دونيتسك، أوكرانيا، يقوم الجنود الأوكرانيون بجمع ذخائر تالفة على الطريق عند الخطوط الأمامية.
بالقرب من بلدة تشاسيف يار في دونيتسك، أوكرانيا، يقوم الجنود الأوكرانيون بجمع ذخائر تالفة على الطريق عند الخطوط الأمامية.Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanised brigade

يُذكر أن منطقة دونيتسك تشهد منذ فترة طويلة معارك مستمرة، حيث تعتبر إحدى أبرز ساحات الصراع في الحرب الروسية الأوكرانية. بينما لم تتمكن وكالة "أسوشيتد برس" من التحقق بشكل مستقل من توقيت أو ظروف تصوير الفيديو، أكدت الوزارة أن الفيديو يبرز عمليات عسكرية حديثة.

وفي ظل هذه التطورات، يبقى الوضع الإنساني والعسكري في دونيتسك مثيراً للقلق، حيث يعكس الفيديو تصعيداً جديداً في النزاع المستمر. ومع استمرار الحرب، تستمر محاولات الطرفين لتحقيق مكاسب على الأرض وسط ضغوط دولية متزايدة لوقف القتال.

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يُضاف هذا الفيديو إلى سلسلة من المقاطع التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية في الأشهر الأخيرة، في محاولة لتسليط الضوء على عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

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