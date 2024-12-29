بوتين: حملات انتخابية وأزمات دامية وتحالفات وخسارات مهمة.. كيف مر 2024 على الرئيس الروسي؟

يناير: انتخابات محسومة ولكن مثيرة للجدل

بدأ بوتين العام بحملة انتخابية بلا منافسين حقيقيين بعد استبعاد المعارضين البارزين من السباق، سواء بالسجن أو النفي. ومع ذلك، شكل الدعم الشعبي لبوريس ناديوجدين، الذي جمع 100 ألف توقيع للترشح قبل استبعاده، إشارة واضحة إلى استمرار الرغبة الشعبية في التغيير السياسي، مما وضع الكرملين في موقف محرج.

اعلان اعلان

يصطف الناس في موسكو بتاريخ 20 يناير 2024 لتوقيع العرائض دعمًا لترشح بوريس نادجيدين، السياسي الليبرالي الروسي. AP

فبراير: وفاة نافالني تهز المعارضة

وفي فبراير، توفي أليكسي نافالني، المعارض الأقوى لبوتين، أثناء قضاء عقوبة سجن طويلة في سيبيريا. وقد أثار موته موجة غضب دولية وشهدت جنازته في موسكو مشاركة عشرات الآلاف في تحدٍ غير مسبوق للكرملين. وترك غياب نافالني فراغًا كبيرًا في صفوف المعارضة وأثار اتهامات جديدة ضد الحكومة.

امرأة تضع الزهور على قبر زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني في مقبرة بوريسوفو في موسكو، 2 مارس 2024 AP

مارس: هجوم إرهابي يلطخ انتصار الانتخابات

وبعد فوزه المتوقع في الانتخابات بولاية خامسة، تعرضت موسكو لهجوم دموي في قاعة حفلات أسفر عن مقتل أكثر من 140 شخصًا. ادعى تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية، بينما اتهمت الحكومة الأوكرانيين دون تقديم دليل. وقد أعاد الهجوم للأذهان حقبة العنف في بداية عهد بوتين وأبرز التحديات الأمنية المتزايدة.

يونيو: زيارة تاريخية إلى كوريا الشمالية

أمّا في يونيو، قام بوتين بزيارة كوريا الشمالية لأول مرة منذ 24 عامًا، حيث وقع اتفاقية للدفاع المشترك مع كيم جونغ أون. وعززت هذه الاتفاقية العلاقات بين البلدين، لكنها زادت من قلق المجتمع الدولي بشأن توسع التحالفات المناهضة للغرب.

لقاء جمع الرئيس الروسي برئيس كوريا الشمالية Kristina Kormilitsyna/Sputnik

يوليو: إدانة صحفي أمريكي وإشارة لتصعيد القمع

وبعدها بشهر، أدانت محكمة روسية الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش بتهمة التجسس، في حكم أثار انتقادات واسعة. واعتبرت المحاكمة رسالة تحذير للصحفيين الدوليين، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الإعلام.

مراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان غيرشكوفيتش يستمع للحكم ضده في قفص زجاجي في محكمة في يكاترينبرغ، روسيا، في 19 يوليو 2024. Dmitri Lovetsk

أغسطس: تبادل أسرى وهجوم عسكري أوكراني

كما شهد أغسطس عملية تبادل أسرى هي الأكبر منذ نهاية الاتحاد السوفيتي، شملت صحفيين ومعارضين بارزين. وفي نفس الشهر، نفذت أوكرانيا هجومًا مفاجئًا على منطقة كورسك الروسية، مما كشف ضعف الدفاعات الروسية وأثار مخاوف واسعة بشأن قدرة الكرملين على حماية أراضيه.

جندي أوكراني يمشي بجانب مبنى في سودجا، منطقة كورسك، روسيا AP

سبتمبر: بوتين يتحدى الغرب بزيارة منغوليا

زار بوتين منغوليا في سبتمبر لتوقيع اتفاقيات اقتصادية. الزيارة، التي تجاهلت مذكرة الاعتقال الدولية بحقه، عكست إصرار الكرملين على تعزيز تحالفاته الإقليمية وسط الضغوط الغربية لعزله.

رئيس منغوليا خوريلسوخ أوخنا، على اليسار، يمشي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مراسم استقبال في ساحة سوخباتار في أولان باتر، منغوليا، في 3 سبتمبر 2024. Sofya Sandurskaya/Sputnik

أكتوبر: جنود كوريون شماليون وتهديدات بصواريخ خارقة

في أكتوبر، أرسلت كوريا الشمالية آلاف الجنود لدعم روسيا في الحرب الأوكرانية، بينما أعلنت موسكو عن اختبار صاروخ جديد وصفه بوتين بأنه "غير قابل للاعتراض". هذا التصعيد زاد من توتر العلاقات بين روسيا وحلف الناتو.

شاشة تلفزيون في محطة قطار سيول بكوريا الجنوبية، في 21 أكتوبر 2024، تعرض صورة لجنود يُعتقد أنهم من كوريا الشمالية يقفون في صف لتلقي الإمدادات من روسيا. Ahn Young-joon

نوفمبر: عودة ترامب وصواريخ جديدة تهدد الغرب

في نوفمبر، أثار فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية قلقًا بشأن مستقبل الدعم الغربي لأوكرانيا، بينما أطلقت روسيا صاروخ "أورشنك" في رسالة تهديد واضحة، مشيرة إلى استعدادها لتوسيع نطاق الحرب.

صحفيون في مركز للتحليل الجنائي في مكان غير معلن في أوكرانيا، في 24 نوفمبر 2024، يصوّورن شظايا لما وصفته السلطات في كييف بصاروخ روسي فرط صوتي ضرب مصنعًا في دنيبرو، أوكرانيا. Evgeniy

ديسمبر: أزمات متوالية وسقوط الحليف السوري

واختُتم العام بانهيار حكومة بشار الأسد، حليف روسيا الأبرز في الشرق الأوسط، مما أثار تساؤلات حول قدرة موسكو على الحفاظ على نفوذها الدولي.

انهيار النظام السوري المدعوم من روسيا Leo Correa

في ذات الوقت، قُتل جنرال روسي كبير في تفجير بموسكو، واختتمت السنة بحادث تحطم الطائرة الأذرية ما أثار انتقادات حادة ضد الدفاعات الروسية.