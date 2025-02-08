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زيلينسكي: قوات كوريا الشمالية عادت إلى القتال في منطقة كورسك الروسية

القوات الأوكرانية تأسر جنديين كوريين شماليين يقاتلان إلى جانب القوات الروسية في منطقة كورسك الحدودية الروسية، 11 يناير 2025
القوات الأوكرانية تأسر جنديين كوريين شماليين يقاتلان إلى جانب القوات الروسية في منطقة كورسك الحدودية الروسية، 11 يناير 2025 حقوق النشر AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الكورية الشمالية قد عادت إلى القتال في مناطق في روسيا، وتحديدا في منطقة كورسك حيث تعمل إلى جانب القوات الروسية. وقد جاء هذا التصريح بعد أيام من تقرير جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي الذي أفاد بأن قوات بيونغ يانغ قد انسحبت من الخطوط الأمامية.

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ونشر زيلينسكي عبر منصة "إكس"، قائلاً: "روسيا نشرت مرة أخرى جنودًا كوريين شماليين إلى جانب قواتها"، مشيرًا إلى الهجمات الجديدة في مناطق عملية كورسك، وهي منطقة تقع بالقرب من الحدود الروسية مع أوكرانيا.

جاء هذا التصريح بعد أيام من تقرير جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي الذي أفاد بأن القوات الكورية الشمالية قد انسحبت من الخطوط الأمامية، بعد تكبدها خسائر فادحة منذ منتصف يناير.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتم رصد أي علامات على مشاركة تلك القوات في المعارك منذ بداية هذا العام، وفقًا لما ذكرته وكالة" يونهاب" الكورية الجنوبية،

رغم ذلك، فقد أكد الجيش الأوكراني أن القوات الكورية الشمالية قد عادت مجددًا للقتال في جبهة كورسك.

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ووفقًا للتقارير، أرسلت بيونغ يانغ حوالي 11,000 جندي لدعم الجيش الروسي في حربه ضد أوكرانيا، وتم الإبلاغ عن مقتل نحو 300 جندي كوري شمالي، فيما أصيب حوالي 2700 آخرين.

وإلى الآن، لم تؤكد الدولة الشيوعية بشكل رسمي إرسال قواتها لدعم الجهود الحربية الروسية. لكن في يناير الماضي، أعلنت القوات الأوكرانية عن اعتقال جنديين كوريين شماليين كانا يقاتلان في منطقة كورسك الروسية.

المصادر الإضافية • أب

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