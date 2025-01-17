غزة تترقب وقف النار: أمل بالعودة ولم شمل الأحبة وهدوء بلا رصاص وهدير المدافع

بقلم: يورونيوز

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أبدت إخلاص الكفارنة، وهي من النازحين الفلسطينيين، تفاؤلها بشأن وقف إطلاق النار المرتقب، قائلة: "في اليوم الأول من الهدنة، سنعيش فرحة أكبر، لن يكون هناك طائرات حربية أو غارات، وسيتمكن الناس أخيراً من النوم بسلام".

وأضافت: "نأمل أن يعود الجميع إلى منازلهم، وأن نلتقي بأحبائنا وعائلاتنا وأصدقائنا. إنها لحظة انتظرناها طويلاً، ومع قدوم يوم الأحد، ستتضاعف سعادتنا".

امرأة وطفل يسيران خارج خيمتهما في مخيم للنازحين الفلسطينيين في دير البلح، وسط قطاع غزة، الجمعة 17 يناير، 2025. Abdel Kareem Hana/ AP

من جهته، أعرب هيثم إبراهيم، نازح آخر من مدينة غزة، عن شوقه للعودة إلى دياره ولمّ شمل العائلة. وقال: "كل شخص هنا في الشارع كان سعيداً بمجرد سماع هذه الأخبار. لقد عشنا ظروفا قاسية طوال سنة وثلاثة أشهر. محاولات التوصل إلى هدنة كانت دائماً تنهار، ولم نكن نصدق أن الأمور قد تنجح هذه المرة.

وتابع: "نتوق لرؤية أحبائنا، أشقائنا، أطفالنا، أحفادنا، وأصدقائنا. إنها لحظة طال انتظارها، ونأمل أن تتحقق قريباً".

الحياة اليومية وسط المأساة

في شوارع دير البلح، حيث يحتمي آلاف النازحين في خيام مؤقتة، عكست مشاهد الحياة اليومية واقعاً مريراً وظروفاً قاسية يعيشها النازحون. يسير الناس في ممرات ضيقة بين الخيام، رجل يغسل الملابس في وعاء صغير، وآخر يحمل دلواً فارغاً وزجاجة ماء، في محاولة لتلبية الاحتياجات الأساسية وسط شح الموارد.

رجل يغسل صينية في مخيم للنازحين الفلسطينيين بدير البلح، وسط قطاع غزة، الجمعة 17 يناير 2025. Abdel Kareem Hana/ AP

جميلة أبو عربية، البالغة من العمر 60 عاماً، تحدثت عن شعورها المتناقض بالأمل رغم فقدانها ابنها البالغ من العمر 38 عاماً قبل أسبوعين في غارة إسرائيلية.

وقالت: "يشعر المرء بسعادة غامرة عندما يعود إلى مكانه ويلتقي بأحبائه، حتى وإن فقد الكثير منهم. إنها سعادة تفوق الوصف أن تنتهي المآسي وتعود الحياة إلى طبيعتها".

امرأة تنشر الثياب خارج خيمة في مخيم للنازحين الفلسطينيين في دير البلح، وسط قطاع غزة، الجمعة 17 يناير 2025. Abdel Kareem Hana/ AP

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية قد أوصى، يوم الجمعة، بالموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار، وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التوصل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب على غزة.

ومن المقرر أن يُعرض الاتفاق على مجلس الوزراء بكامل هيئته للتصديق عليه، وإذا تمت الموافقة عليه، فمن المتوقع أن يبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار يوم الأحد، مع إطلاق سراح أول دفعة من الأسرى.