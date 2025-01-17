الحوثيون يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويتعهدون بوقف عملياتهم العسكرية

بقلم: يورونيوز

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وصرح عبد الإله حجر، مستشار المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، قائلاً: "قوبل إعلان وقف إطلاق النار بفرحة من قبل الشعب اليمني لما يعنيه من تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني"، وأضاف: "نعتبر اتفاق وقف إطلاق النار انتصاراً".

وأكد حجر أن الحوثيين سيلتزمون بتعهداتهم بوقف العمليات العسكرية في حال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة، مشيراً إلى دعم جماعته المستمر للشعب الفلسطيني.

وفي شوارع العاصمة صنعاء، عبر المواطنون عن تأييدهم للموقف، حيث قال المواطن إبراهيم القديمي: "قوتنا الصاروخية والطائرات المسيرة والقوة البحرية هي ما أجبرت العدو الصهيوني على وقف عدوانه".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مجلس الوزراء لن يجتمع للموافقة على الاتفاق حتى تتراجع حماس، متهماً الحركة بالتراجع عن أجزاء من الاتفاق في محاولة للحصول على تنازلات إضافية.

ووفقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الأربعاء، من المقرر إطلاق سراح 33 رهينة خلال الأسابيع الستة المقبلة مقابل إطلاق سراح مئات الفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل. وأسفرت العملية العسكرية الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 46 ألف شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة.