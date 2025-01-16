Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
النازحون في غزة يحلمون بأن يحطوا رحالهم في بيوتهم ولم شمل عائلاتهم بعد الإعلان عن وقف النار

أطفال فلسطينيون يلعبون بين الخيام في مخيم للنازحين الفلسطينيين في دير البلح بوسط قطاع غزة.
أطفال فلسطينيون يلعبون بين الخيام في مخيم للنازحين الفلسطينيين في دير البلح بوسط قطاع غزة. حقوق النشر  Abdel Kareem Hana.
حقوق النشر Abdel Kareem Hana.
بقلم: Nour Chahine
نشرت في
شارك هذا المقال
شارك هذا المقال Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

في ظل المعاناة المستمرة للنازحين في غزة، يتجدد الأمل مع الإعلان عن اتفاق هدنة يهدف إلى إنهاء العنف الدامي في القطاع المحاصر. يترقب النازحون الذين يعيشون وسط الدمار بلهفة تنفيذ الهدنة رغم التحديات التي يواجهونها منذ 468 يومًا.

واستمر القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة طوال الليل، في وقت بدأ فيه سكان القطاع المنكوب يحتفلون بهدنة منتظرة منذ زمن طويل. ويهدف الاتفاق، الذي من المقرر أن يبدأ تنفيذه الأحد، إلى وقف القتال والإفراج عن عشرات الرهائن.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشار إلى وجود "أزمة في اللحظة الأخيرة" مع حركة حماس، ما أخّر التصديق الإسرائيلي على الاتفاق.

أطفال يجمعون المياه من شاحنة في مخيم خيام للنازحين الفلسطينيين في دير البلح.
أطفال يجمعون المياه من شاحنة في مخيم خيام للنازحين الفلسطينيين في دير البلح. Abdel Kareem Hana

وأعرب محمد أبو سيدو، نازح من شمال غزة برفقة عشرة أفراد من عائلته، عن أمله في أن تجلب الهدنة نهاية فورية للهجوم الإسرائيلي. وقال: "كنا نأمل من الإخوة الوسطاء والمسؤولين عن الشعب الفلسطيني أن تكون هناك تهدئة عامة ووقف فوري لإطلاق النار، لحماية ما تبقى من دماء شعبنا".

نساء يخبزن في مخيم خيام للنازحين الفلسطينيين.
نساء يخبزن في مخيم خيام للنازحين الفلسطينيين. Abdel Kareem Hana

وعلى مر الصراعات السابقة، اعتادت الأطراف المتنازعة تكثيف العمليات العسكرية قبيل بدء الهدنة لإظهار القوة. وقد أفادت وزارة الصحة في غزة بمقتل ما لا يقل عن 72 شخصًا جراء الضربات الإسرائيلية منذ الإعلان عن الاتفاق يوم الأربعاء.

أطفال يلعبون كرة القدم في مخيم خيام للنازحين الفلسطينيين.
أطفال يلعبون كرة القدم في مخيم خيام للنازحين الفلسطينيين. Abdel Kareem Hana

وتُظهر لقطات وكالة "أسوشيتد برس" من غزة الخميس مشاهد مروعة لمعسكرات النازحين وسط الدمار حيث أُجبر العديد على الإقامة في خيام مؤقتة، ويستخدم البعض قطع الكرتون لإشعال النيران لإعداد الشاي.

أطفال فلسطينيون يلعبون في مخيم خيام للنازحين الفلسطينيين في دير البلح.
أطفال فلسطينيون يلعبون في مخيم خيام للنازحين الفلسطينيين في دير البلح. Abdel Kareem Hana

وعبّر أحمد الغرابلي، 51 عامًا وأب لستة أطفال، عن أمله قائلاً: "رغم الجراح ورغم الآلام وعدد الضحايا الضخم، نسأل الله أن تكون هذه الهدنة خيرًا لنا".

وفي الوقت نفسه، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن والوسيط الرئيسي قطر إتمام الاتفاق، بينما أشار نتنياهو إلى أن الصفقة لم تُحسم بعد.

امرأة تسير في مخيم خيام للنازحين الفلسطينيين في دير البلح بوسط قطاع غزة.
امرأة تسير في مخيم خيام للنازحين الفلسطينيين في دير البلح بوسط قطاع غزة. Abdel Kareem Hana

كان من المتوقع أن يصوت مجلس الوزراء الإسرائيلي على الاتفاق الخميس، لكن مكتب نتنياهو صرح بأن الاجتماع سيُؤجل حتى تتراجع حماس عن بعض بنود الاتفاق، وسط اتهامات بمحاولة الحصول على تنازلات إضافية دون تفاصيل إضافية.

ختامًا، تبقى الأنظار متجهة نحو تنفيذ الهدنة، وسط قلق من احتمالية انهيار الاتفاق وتأثيره على مستقبل قطاع غزة وسكانه.

شارك هذا المقال

