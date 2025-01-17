طوفان غير مسبوق: مسيرة مليونية في اليمن نصرة لغزة وترحيبا بوقف النار وتقول لإسرائيل "وإن عدتم عدنا"

بقلم: يورونيوز

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إبراهيم العبيدي، أحد الناشطين المشاركين، أكد أهمية هذا الحراك الشعبي قائلاً: "نحن هنا اليوم لنحتفي بالانتصار ونعزز الضغط على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى والانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها".

وأضاف: "هذا الحضور الكبير هو أكبر دور قام به أهلنا اليمنيون".

أحد أنصار الحوثيين يرفع لافتة أمام لوحة إعلانية تحمل صورة رئيس حركة حماس يحيى السنوار، خلال مظاهرة مناهضة لإسرائيل في صنعاء، اليمن، الجمعة، 17يناير 2025. Osamah Abdulrahman/ AP

وقد رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واليمنية، وحملوا البنادق، ورددوا شعارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل، في مشهد يعكس قوة الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية باليمن.

وكانت جماعة الحوثي في اليمن قد رحبت باتفاق وقف إطلاق النار، معتبرةً إياه "انتصاراً" للشعب الفلسطيني.

أحد أنصار الحوثيين خلال مسيرة مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل في صنعاء، اليمن، الجمعة، 17 يناير، 2025. Osamah Abdulrahman/AP

وقال عبد الإله حجر، مستشار المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، إن الاتفاق قوبل بفرحة كبيرة في اليمن، مشيراً إلى أن الجماعة ستلتزم بوقف العمليات العسكرية إذا تم رفع الحصار عن غزة.