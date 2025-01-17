طوفان غير مسبوق: مسيرة مليونية في اليمن نصرة لغزة وترحيبا بوقف النار وتقول لإسرائيل "وإن عدتم عدنا"

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، يوم الجمعة، مظاهرات حاشدة دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة، وسط توقعات بقرب الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وشارك آلاف اليمنيين في المظاهرات التي تُعد جزءاً من سلسلة احتجاجات أسبوعية نظمت للتعبير عن التضامن مع معاناة الفلسطينيين جراء الحرب.
إبراهيم العبيدي، أحد الناشطين المشاركين، أكد أهمية هذا الحراك الشعبي قائلاً: "نحن هنا اليوم لنحتفي بالانتصار ونعزز الضغط على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى والانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها".
وأضاف: "هذا الحضور الكبير هو أكبر دور قام به أهلنا اليمنيون".
وقد رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واليمنية، وحملوا البنادق، ورددوا شعارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل، في مشهد يعكس قوة الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية باليمن.
وكانت جماعة الحوثي في اليمن قد رحبت باتفاق وقف إطلاق النار، معتبرةً إياه "انتصاراً" للشعب الفلسطيني.
وقال عبد الإله حجر، مستشار المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، إن الاتفاق قوبل بفرحة كبيرة في اليمن، مشيراً إلى أن الجماعة ستلتزم بوقف العمليات العسكرية إذا تم رفع الحصار عن غزة.