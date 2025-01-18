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بعد 15 شهراً من الحرب على غزة.. الحكومة الإسرائيلية تصدق على اتفاق وقف إطلاق النار

متظاهرون يلوحون بلافتات خلال مظاهرة تطالب بوقف إطلاق النار والإفراج الفوري عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة، تل أبيب، إسرائيل، السبت 11 يناير/كانون الثاني 2025
متظاهرون يلوحون بلافتات خلال مظاهرة تطالب بوقف إطلاق النار والإفراج الفوري عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة، تل أبيب، إسرائيل، السبت 11 يناير/كانون الثاني 2025 Copyright Ohad Zwigenberg/AP
Copyright Ohad Zwigenberg/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح السبت على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، يتضمن تبادل الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. كما يضع الاتفاق حداً لحرب دامت 15 شهراً، خلفت وراءها خسائر بشرية ومادية فادحة في غزة.

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من المقرر أن يبدأ وقف إطلاق النار يوم الأحد، وسط تساؤلات حول أسماء الرهائن الـ33 الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى التي تستمر ستة أسابيع.

فيما أُعلن عن الموافقة الإسرائيلية بعد جلسة حكومية مطولة، تجاوزت بداية يوم السبت اليهودي. صوت 24 وزيراً لصالح الاتفاق، بينما عارضه 8 وزراء.

وفي يوم الجمعة، أوصى المجلس الوزاري الأمني ​​الصغير بالموافقة على الاتفاق. بموجب الاتفاق، سيتم إطلاق سراح 33 رهينة تشمل نساء وأطفالاً ورجالاً فوق الخمسين عاماً، إضافة إلى المرضى والمصابين.

وافقت حماس على الإفراج عن ثلاث نساء في اليوم الأول من الاتفاق وأربع أخريات في اليوم السابع، على أن يتم إطلاق سراح البقية على مدى الأسابيع الخمسة التالية.

امرأة تمر بجانب صور لرهائن تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة، في القدس، الجمعة، 17 يناير/كانون الثاني 2025
امرأة تمر بجانب صور لرهائن تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة، في القدس، الجمعة، 17 يناير/كانون الثاني 2025Mahmoud Illean/AP
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في المقابل، ستفرج إسرائيل عن 95 أسيراً فلسطينياً في الدفعة الأولى يوم الأحد، مقابل الإفراج عن ثلاث أسيرات إسرائيليات. وأشارت وزارة العدل الإسرائيلية إلى أن المرحلة الأولى تشمل أكثر من 700 معتقل فلسطيني، معظمهم من النساء والقُصّر، وسيتم نقلهم بسرية لتجنب أي احتفالات علنية.

على الجانب الإنساني، يشهد قطاع غزة تدفقاً متزايداً للمساعدات، حيث وصلت شاحنات الإغاثة إلى الجانب المصري من معبر رفح. وفي هذا السياق، يجرى وفد إسرائيلي محادثات في القاهرة لبحث إعادة فتح المعبر.

فلسطينيون يكافحون للحصول على الطعام في مركز توزيع في خان يونس، قطاع غزة، 9 يناير/كانون الثاني 2025
فلسطينيون يكافحون للحصول على الطعام في مركز توزيع في خان يونس، قطاع غزة، 9 يناير/كانون الثاني 2025AP

كما ينص الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من عدة مناطق في غزة، ما سيمكن آلاف الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم، باستثناء المناطق التي ما زالت تحت السيطرة الإسرائيلية أو القريبة من الحدود.

ويواجه الاتفاق انتقادات داخلية داخل الحكومة، حيثُ هدد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بتقديم استقالته من الحكومة إذا تم المصادقة على صفقة التبادل ووقف النار. كما أعلن أن حزبه "عوتمساه يهوديت" سيغادر الحكومة، لكنه لم يستبعد العودة في حال استئناف العمليات العسكرية ضد غزة.

الدخان يتصاعد خلف المباني المدمرة جراء القصف الإسرائيلي داخل قطاع غزة من جنوب إسرائيل، الخميس، 16 يناير/كانون الثاني 2025
الدخان يتصاعد خلف المباني المدمرة جراء القصف الإسرائيلي داخل قطاع غزة من جنوب إسرائيل، الخميس، 16 يناير/كانون الثاني 2025Tsafrir Abayov/AP

وكانت حماس قد اتهمت إسرائيل بارتكاب مجازر جديدة في غزة بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار، مشيرة إلى مقتل أكثر من 100 فلسطيني.

المصادر الإضافية • أب

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