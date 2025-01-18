الإسرائيليون يهرعون إلى الملاجئ مع دوي صفارات الإنذار جراء هجوم يمني يسبق وقف إطلاق النار في غزة

بقلم: يورونيوز

اعلان

وقد صعّد الحوثيون هجماتهم الصاروخية في الأسابيع الأخيرة، مؤكدين أن هذه العمليات تأتي ضمن جهودهم للضغط على إسرائيل والغرب ردًا على الحرب المستمرة على غزة.

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أعلنت أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد ومن المتوقع أن يؤدي إلى وقف القتال بعد 15 شهرًا من الحرب.