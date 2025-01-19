إسبانيا: الآلاف يتظاهرون في برشلونة دعماً للفلسطينيين قبل سريان وقف إطلاق النار

بقلم: يورونيوز

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خرج الآلاف من الناس في مسيرة جابت شوارع مدريد تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، قبل ساعات من تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار المقرر أن يدخل حيز التنفيذ صباح الأحد.

وقد وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم السبت على اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في قطاع غزة، مما قد يمهد الطريق لإنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 15 شهرا.