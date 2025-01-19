Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

دخول أولى شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة مع بدء سريان وقف إطلاق النار

شاحنة مساعدات إنسانية تعبر من مصر مرورا بمعبر كرم أبو سالم إلى داخل غزة مع بدء سريان مفعول وقف النار 19/01/2025
شاحنة مساعدات إنسانية تعبر من مصر مرورا بمعبر كرم أبو سالم إلى داخل غزة مع بدء سريان مفعول وقف النار 19/01/2025 Copyright Mariam Dagga/AP
Copyright Mariam Dagga/AP
بقلم: Clara Nabaaيورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardتم النسخ

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، مساء الأحد، عن دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بعد سريان وقف إطلاق النار الذي بدأ صباح اليوم.

اعلان

وأكد البرنامج في منشور عبر منصة "إكس": "بدأت أولى شاحنات برنامج الأغذية العالمي في العبور من مصر إلى غزة. يمكننا إرسال حوالي 30 ألف طن من الغذاء شهرياً للوصول إلى أكثر من مليون شخص".

وشدد على ضرورة بقاء جميع المعابر الحدودية مفتوحة وتعمل بكفاءة لضمان تدفق الإمدادات.

زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية

يشمل اتفاق وقف إطلاق النار إدخال 600 شاحنة مساعدات يومياً إلى غزة، وهو عدد غير مسبوق مقارنة بما كانت تسمح به إسرائيل في السابق. المساعدات تشمل مواد غذائية وإمدادات طبية ضرورية للسكان الذين يعانون من أزمة إنسانية خانقة، على أن تخضع جميع الشاحنات التي ستدخل غزة للتفتيش الإسرائيلي وفقاً للترتيبات المتفق عليها.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان يوم السبت: "أرحب ببدء تنفيذ وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة. نحن على استعداد لدعم هذا التنفيذ وتوسيع نطاق تقديم الإغاثة الإنسانية المستدامة لملايين الفلسطينيين الذين ما زالوا يعانون".

وأضاف: "من الضروري أن يسهم وقف إطلاق النار في إزالة العقبات الأمنية والسياسية التي تعيق إيصال المساعدات".

ويُشار إلى أنّ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ عند الساعة 11:15 صباحاً بالتوقيت المحلي، بعد 15 شهراً من الحرب التي دمرت القطاع وأثرت على حياة سكانه بشكل كبير.

وجاء التنفيذ بعد إعلان حركة حماس تسليم أسماء الأسيرات الثلاث اللواتي سيتم الإفراج عنهن إلى الوسطاء كجزء من الاتفاق. 

وتمثّل هذه الخطوة بارقة أمل لسكان غزة، مع توقعات بتخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين تدفق المساعدات إلى القطاع.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

كيف بدت ردود الأفعال في تل أبيب مع بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة؟

شاهد: عناصر القسام في شوارع دير البلح.. مسلحون فلسطينيون يحتفلون بوقف إطلاق النار في غزة

من هن الأسيرات الثلاث اللواتي سيتم الإفراج عنهن في اليوم الأول لوقف إطلاق النار بغزة؟