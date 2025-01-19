دخول أولى شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة مع بدء سريان وقف إطلاق النار

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وأكد البرنامج في منشور عبر منصة "إكس": "بدأت أولى شاحنات برنامج الأغذية العالمي في العبور من مصر إلى غزة. يمكننا إرسال حوالي 30 ألف طن من الغذاء شهرياً للوصول إلى أكثر من مليون شخص".

وشدد على ضرورة بقاء جميع المعابر الحدودية مفتوحة وتعمل بكفاءة لضمان تدفق الإمدادات.

زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية

يشمل اتفاق وقف إطلاق النار إدخال 600 شاحنة مساعدات يومياً إلى غزة، وهو عدد غير مسبوق مقارنة بما كانت تسمح به إسرائيل في السابق. المساعدات تشمل مواد غذائية وإمدادات طبية ضرورية للسكان الذين يعانون من أزمة إنسانية خانقة، على أن تخضع جميع الشاحنات التي ستدخل غزة للتفتيش الإسرائيلي وفقاً للترتيبات المتفق عليها.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان يوم السبت: "أرحب ببدء تنفيذ وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة. نحن على استعداد لدعم هذا التنفيذ وتوسيع نطاق تقديم الإغاثة الإنسانية المستدامة لملايين الفلسطينيين الذين ما زالوا يعانون".

وأضاف: "من الضروري أن يسهم وقف إطلاق النار في إزالة العقبات الأمنية والسياسية التي تعيق إيصال المساعدات".

ويُشار إلى أنّ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ عند الساعة 11:15 صباحاً بالتوقيت المحلي، بعد 15 شهراً من الحرب التي دمرت القطاع وأثرت على حياة سكانه بشكل كبير.

وجاء التنفيذ بعد إعلان حركة حماس تسليم أسماء الأسيرات الثلاث اللواتي سيتم الإفراج عنهن إلى الوسطاء كجزء من الاتفاق.

وتمثّل هذه الخطوة بارقة أمل لسكان غزة، مع توقعات بتخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين تدفق المساعدات إلى القطاع.