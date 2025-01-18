غوتيريش يلتقي القادة اللبنانيين.. دعوات لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب البلاد واستعادة السيادة

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وأشار غوتيريش إلى أن انتهاء النزاع يمثل بداية جديدة للبنان، تتيح له فرصة التركيز على إعادة الإعمار. وأكد أن المجتمع الدولي على استعداد لتعبئة موارده وجهوده لدعم لبنان في تجاوز الأضرار التي خلفتها الحرب، ولضمان استعادة الحياة الطبيعية بشكل سريع ومستدام.

تعزيز السيادة وحل الأزمات

جاءت تصريحات غوتيريش عقب لقائه مع الرئيس اللبناني الجديد، جوزيف عون، الذي انتُخب الأسبوع الماضي. ودعا عون خلال اللقاء إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وفقًا للمهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الثاني/نوفمبر.

كما أكد على تمسك لبنان بسيادته الكاملة، محذرًا من استمرار الخروقات الإسرائيلية التي وصفها بانتهاك واضح للسيادة اللبنانية وللاتفاق.

والتقى غوتيريش أيضاً برئيس الوزراء المكلف، نواف سلام، الذي شدد على أهمية البدء بالتشاور مع الأمم المتحدة لضمان عودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين في لبنان، مشيرًا إلى تغير الأوضاع في سوريا وضرورة الاستفادة من ذلك لمعالجة أزمة اللاجئين التي تؤثر على لبنان بشكل كبير.

وكذلك اجتمع الأمين العام مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، حيث أكد على أهمية إنهاء الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان ضمن المهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار، بما يضمن للجيش اللبناني بسط سيطرته الكاملة على المنطقة.

حزب الله يحذر من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية

في سياق متصل، حذر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، يوم السبت، من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، مشددًا على أن الحزب أبدى صبرًا طويلًا لمنح الحكومة اللبنانية فرصة لحل هذه القضية بدعم دولي.

وأكد قاسم أن الانتهاكات تجاوزت المئات، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لحماية سيادة لبنان ووضع حد لهذه الخروقات.

والاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، بوساطة أمريكية، نص على وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله بعد حرب خلفت أكثر من 4000 قتيل و16000 جريح في لبنان.

وبلغ إجمالي الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في البلاد، منذ دخوله حيز التنفيذ قبل 52 يومًا، نحو 564 خرقًا.