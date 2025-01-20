سموتريتش: "على هاليفي أن يستقيل قبل أن يُقال" والأمم المتحدة تكشف: 90% من منازل غزة تضرّرت أو هدّمت

بقلم: يورونيوز

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وعبّرت الأسيرات الفلسطينيات عن الحالة الصعبة التي كنّ يعشنها في السجون، وكان بعضهنّ يمشين بصعوبة وبأجساد هزيلة.

من جهتها، ذكرت القناة i24 أن إحدى الأسيرات الفلسطينيات، التي كان من المفترض أن يُطلق سراحها في المرحلة الأولى، لا تزال في السجن.

من جانب آخر، أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة أن أكثر من 630 شحنة مساعدات إنسانية دخلت إلى القطاع، وتوجهت 300 منها إلى شماله.

كما أشار نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، كارل سكاو، إلى أنهم يحاولون تقديم المساعدات لمليون شخص في أقرب وقت ممكن.

ولا يزال الإعلام العبري يوجه انتقادات لاذعة للمسؤولين الإسرائيليين حيال مكاسب الحرب. إذ قالت صحيفة "هآرتس": "إسرائيل لا تفهم إلا القوة"، مشيرة إلى أن كل سيناريوهات الحكم البديل لحماس قد أُجهضت، وعلى الأرجح ستبقى الحركة في السلطة.

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