من هن الأسيرات الثلاث اللواتي سيتم الإفراج عنهن في اليوم الأول لوقف إطلاق النار بغزة؟

بقلم: يورونيوز

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نشرت حركة حماس أسماء الأسيرات الثلاث اللواتي سيتم الإفراج عنهن، وأعلنت أن القائمة قد سُلّمت إلى الوسيط الدولي. من جهته، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسلم القائمة رسمياً، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بالتحقق من الأسماء والتفاصيل، وتم إبلاغ عائلات الأسيرات بالخبر.

والأسيرات هن إميلي داماري، وهي مواطنة بريطانية-إسرائيلية تبلغ من العمر 28 عاماً، تم أسرها من شقتها في كيبوتس كفار عزة. ودورون شتاينبريشر، ممرضة بيطرية تبلغ من العمر 31 عاماً، وكانت جارة لإميلي في كيبوتس كفار عزة.

صور للأسرى الإسرائيليين في كيبوتس كفار عزة، إسرائيل، الأحد 19 يناير 2025. Ohad Zwigenberg/ AP

أما الثالثة، فهي رومي غونين، شابة تبلغ من العمر 24 عاماً، وقد وقعت في الأسر خلال مشاركتها في مهرجان موسيقي يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تاريخ عملية طوفان الأقصى.

وقد دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عند الساعة 11:15 صباحاً بالتوقيت المحلي لغزة، بعد تأخير استمر ثلاث ساعات عن الموعد المحدد سابقاً. وأوضحت حركة حماس أن التأخير كان بسبب "مشاكل فنية" تتعلق بتسليم أسماء الأسيرات إلى إسرائيل.

من جانبه، أعلن مكتب نتنياهو أن عملية الإفراج عن الأسيرات الثلاث ستتم بالتنسيق مع الصليب الأحمر، حيث ستقوم وحدات خاصة من الجيش الإسرائيلي باستلامهن داخل قطاع غزة قبل نقلهن إلى مراكز استقبال داخل إسرائيل. ومن المتوقع أن يتم الإفراج عنهن بعد الساعة الثانية ظهراً بتوقيت غرينتش.

ويمثّل هذا الاتفاق، الذي تم الإعلان عنه رسمياً بعد جهود وساطة من قطر ومصر، خطوة كبيرة نحو إنهاء الأزمة الإنسانية الناتجة عن الحرب، والتي تسببت بمقتل وتشريد الآلاف من الفلسطينيين.