شركات أمنية أمريكية ودولية ومصرية لمراقبة عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة.. ما القصة؟

بقلم: يورونيوز

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وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن نقطة تفتيش مركزية أقيمت في محور نتساريم وسط القطاع، لتكون المعبر الرئيسي لعودة النازحين. وتجري حاليًا عمليات تفتيش شاملة للمركبات، استعدادًا لأول رحلة تجريبية باتجاه شمال القطاع يوم الأحد المقبل، فيما ستُستثنى حركة المشاة من هذه الإجراءات الأمنية.

وتتولى شركات أمنية أجنبية مسؤولية تنفيذ هذه التدابير، لضمان المرور الآمن للمركبات ومنع تهريب الأسلحة إلى الشمال، وفقًا لشروط الاتفاق.

نازحون فلسطينيون يعودون إلى رفح، جنوب قطاع غزة، بعد يوم واحد من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، الاثنين، 20 يناير/كانون الثاني 2025 AP

تحالف أمني دولي

تشمل الآلية ثلاث شركات أمنية رئيسية، اثنتان منها أميركيتان:

سيف سيرش سوليوشنز (Safe Search Solutions): شركة متخصصة في التخطيط الأمني واللوجستي، وتدير إعداد العمليات التشغيلية لنقطة التفتيش. يو جي سوليوشنز (UG Solutions): شركة أمن خاصة تُشغّل فرقًا من الحراس المسلحين العاملين في مناطق مختلفة حول العالم.

3. الشركة الثالثة: مصرية تضم أفرادًا ذوي صلة بالمخابرات المصرية، وتشارك في تأمين الممرات ومراقبة تنفيذ الآلية.

نازحون فلسطينيون يعودون إلى رفح، جنوب قطاع غزة، بعد يوم واحد من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، الاثنين، 20 يناير/كانون الثاني 2025 AP

تفاصيل الآلية ودور الشركات

وفقًا لموقع والا العبري، فإن هذه الشركات ستشرف على نقطة تفتيش حيوية على طول طريق صلاح الدين، الممر الرئيسي الذي يربط جنوب القطاع بشماله.

وأشار التقرير إلى أن الفرق الأمنية ستعمل بحيادية، مع التزامها بتوفير الحماية واحترام كرامة الأشخاص العابرين، كما أن الطاقم يتكون من حوالي 100 فرد أمني، معظمهم أمريكيون وبعضهم ناطقون بالعربية. ومن المتوقع أن يستمر عمل الشركات الأمنية حتى اكتمال المرحلة الأولى من الاتفاق.

فلسطينيون نازحون يتجمعون حول نار بجوار منزلهم المدمر، بعد يوم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في رفح، قطاع غزة، الاثنين، 20 يناير 2025 Jehad Alshrafi/AP

تمتد هذه الآلية الدولية بناءً على اتفاق بين الولايات المتحدة، مصر، وقطر، وبموافقة الأطراف الرئيسية، بما في ذلك إسرائيل وحركة حماس. مع استمرار العمليات التجريبية في نتساريم، حيث تأتي هذه الخطوات بعد موجة نزوح جماعي سببتها العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة.