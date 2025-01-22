إسرائيل تواصل هجومها على جنين لليوم الثاني ووزير الدفاع يتوعد بتوسيع العمليات في الضفة الغربية

يواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في جنين ومخيمها لليوم الثاني على التوالي، مع تشديد الإجراءات الأمنية في مختلف محافظات الضفة الغربية، لا سيما عند حاجز عطارة وعين سينيا في محيط رام الله والبيرة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.
وتجددت الاشتباكات صباح اليوم بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المسلحة، متركزة عند شارع الناصرة وداخل أزقة وحارات المخيم، ما أسفر عن سقوط 10 قتلى على الأقل، ونزوح أكثر من 600 فلسطيني من المناطق المجاورة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مواطنة فارقت الحياة على حاجز "بيت عينون" شمال شرق الخليل مساء أمس، بعد أن أعاقت القوات الإسرائيلية نقلها إلى المستشفى، حيث كانت تعاني من أعراض أزمة قلبية.
ومع دخول وقف إطلاق النار في غزة يومه الرابع، قالت الأمم المتحدة إن ما يزيد عن 2400 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت القطاع المنكوب.
كما أطلق الجيش الإسرائيلي نيرانه على شاطئ مدينة غزة ومحور صلاح الدين، منتهكًا بنود الاتفاق، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان رئيس الأركان هيرتسي هاليفي وقائد المنطقة الجنوبية يارون فنكلمان استقالتهما بسبب "فشل السابع من أكتوبر"، وهو ما وصفه الإعلام العبري بـ"الزلزال العسكري والسياسي".
الجيش الإسرائيلي: نؤكد التزامنا بتطبيق شروط اتفاق وقف إطلاق النار في غزة كاملة وسنظل مستعدون لكل السيناريوهات
فرنسا: قلقون بشدة من العملية الإسرائيلية في جنين
الجيش الإسرائيلي: تعاملنا مع تهديدات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
بن غفير: اتفاق وقف إطلاق النار ليس مجرد صفقة استسلام بل إهانة وطنية لإسرائيل يجب أن نوقفها ونعود فورا للحرب
مكتب نتنياهو: لو أبلغنا واشنطن بعمليات "البيجر" واغتيال نصر الله لفشلت العملية
وزير الاقتصاد الإسرائيلي:
- لست متأكداً من مدى استعداد إسرائيل للمساهمة في إعادة إعمار غزة
- نتوقع فرصة لتوسيع اتفاقيات إبراهيم مع السعودية وغيرها من الدول
- إدارة ترامب تمنح تل أبيب "دفعة قوية جداً"
هيئة البث الإسرائيلية: وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يناقش مع مستشار الأمن القومي الأميركي تمديد مهلة الـ60 يوماً لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
القناة 12: الجيش الإسرائيلي عزز قواته ونصب عشرات الحواجز على مداخل المدن والقرى في الضفة الغربية
القناة 13 العبرية: في غضون أربعة أيام، من المفترض أن يتحول اتفاق وقف إطلاق النار في الشمال إلى تهدئة دائمة، وأن يسحب الجيش الإسرائيلي جميع قواته من جنوب لبنان. هذا المساء كشفنا حصرياً عن طلب إسرائيلي جديد قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إدارة ترامب للموافقة على إبقاء خمسة مواقع عسكرية إسرائيلية في المنطقة، الكابينت سيجتمع غدًا لمناقشة القضية
تواصل الاشتباكات العنيفة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في بلدة برقين غرب جنين
مجلس الأمن القومي التركي:
- يجب أن يكون وقف إطلاق النار في قطاع غزة دائماً، وأن يشكل بداية لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
- توسع إسرائيل في انتهاكاتها المتكررة، التي تتجاهل القانون الدولي، وامتدادها إلى الأراضي السورية، يمثل عقبة كبيرة أمام تحقيق الاستقرار في المنطقة
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 3 فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين على سكان مسافر يطا جنوب الخليل
القوات الإسرائيلية تنفذ تفجيرات في ميس الجبل جنوب لبنان
القناة 13 الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر: إسرائيل طلبت من إدارة ترامب الإبقاء على خمس نقاط عسكرية في الجنوب اللبناني
القناة 12 العبرية: نتنياهو عرض على وزير القضاء ياريف ليفين منصب وزير الأمن القومي بدلًا من إيتمار بن غفير لكنه رفض
طائرة عمانية تغادر مطار صنعاء تحمل 25 شخصا من طاقم سفينة "غالاكسي ليدر" أفرج عنهم
إعلام سويسري: سويسرا تدرس شكاوى ضد رئيس إسرائيل بتهمة تحريضه على الإبادة الجماعية خلال وجوده بدافوس
القناة 12 العبرية: من المرتقب وصول مبعوث ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لإسرائيل قريبا وإجراء زيارة في محور نتساريم في وسط قطاع غزة.
هيئة البث الإسرائيلية: المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط سيزور قطاع غزة ومحور نيتساريم في جولته المقبلة وفق مصادر
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: لواء غفعاتي فقد 86 قائدا وجنديا خلال معارك قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023
قيادة الجيش اللبناني: وحداتنا استكملت انتشارها في عدة نقاط في بلدة كفرشوبا – حاصبيا في القطاع الشرقي بعد انسحاب إسرائيل بالتنسيق مع اللجنة الخماسية واليونيفيل
في ظل العمل المتواصل لاستكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار، يحافظ الجيش على الجهوزية لاستكمال انتشاره في منطقة جنوب الليطاني فور انسحاب العدو الإسرائيلي منها، ومتابعة تطبيق القرار ١٧٠١ ومندرجاته.— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) January 22, 2025
مبعوث ترمب: قطر كانت مفيدة جدا لإبرام الاتفاق ورئيس وزرائها فعل الكثير ولديه مهارات اتصال لا غنى عنها مع حماس
صحيفة يديعوت أحرونوت: وزير الجيش الإسرائيلي يقول إنه سيباشر الأحد المقبل عملية اختيار رئيس أركان جديد للجيش
حماس: "انتهاكات السلطة تتزامن مع عدوان الاحتلال على جنين ما يؤكد أن التنسيق بينهما بلغ مستوى كارثيا"
أدانت حركة حماس مشاركة "أجهزة السلطة الفلسطينية في الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على مخيم جنين"، معتبرة ذلك "جريمة بحق الشعب الفلسطيني وتنكرا لدماء الشهداء".
وقالت الحركة في بيان لها إن "المشاهد التي تم تداولها لاحتجاز مستشفى الرازي وملاحقة المقاتلين من قبل أجهزة السلطة تشكل سلوكا خارجا عن الصف الوطني الفلسطيني، مما يضعف الوحدة ويزيد من معاناة الشعب".
ولفتت الحركة الإسلامية إلى أن "انتهاكات السلطة تتزامن مع العدوان المستمر للاحتلال على جنين"، مؤكدة أن "التنسيق بين الطرفين بلغ مستوى كارثيا، ويشكل تهديدا حقيقيا لقضية فلسطين".
ودعت الحركة "الفصائل في الضفة الغربية إلى الخروج بقوة لوضع حد لتجاوزات السلطة الخطيرة ومواجهة عدوان الاحتلال".
تركيا: نواصل متابعة مصير ثلاثة مواطنين فقدوا أثناء محاولة العبور إلى إسرائيل
أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، أنها تواصل اتصالاتها مع الجهات المعنية لتحديد مصير ثلاثة مواطنين أتراك فقد الاتصال بهم أثناء محاولتهم العبور بطريقة غير قانونية من لبنان إلى إسرائيل.
وقالت الخارجية التركية في بيان: "نواصل اتصالاتنا مع الجهات المعنية بشأن مصير مواطنينا الثلاثة، الذين انقطعت بهم السبل أثناء محاولتهم العبور من لبنان إلى إسرائيل بطريقة غير قانونية".
وأضاف البيان أن السلطات التركية تتابع القضية عن كثب وتحرص على إبلاغ عائلات المواطنين المفقودين بأي مستجدات بشكل منتظم.
الحوثيون يطلقون سراح طاقم سفينة "غالاكسي ليدر" في إطار هدنة غزة
أعلن الحوثيون في اليمن، يوم الأربعاء، عن إطلاق سراح طاقم حاملة الطائرات "غالاكسي ليدر" التي احتجزوها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 خلال أولى هجماتهم على السفن في ممر البحر الأحمر، والتي جاءت رداً على الحرب الإسرائيلية في غزة.
وأكد الحوثيون أن عملية الإفراج تمت بوساطة سلطنة عُمان، التي تُعرف بدورها كوسيط في النزاعات الإقليمية، خاصة مع الحوثيين. ولم يصدر تعليق فوري من السلطنة حول العملية، رغم رصد إقلاع طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني إلى اليمن صباح الأربعاء وعودتها بعد نحو ساعة من إعلان الحوثيين.
وأشار الحوثيون في بيانهم عبر وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تخضع لسيطرتهم، إلى أنهم طالبوا أيضاً بالإفراج عن طاقم السفينة البالغ عدده 25 فرداً، والذي يضم بحارة من الفلبين، بلغاريا، رومانيا، أوكرانيا، والمكسيك. وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
الغارديان عن مدير مستشفى خليل سليمان الحكومي في جنين:
- الوضع الحالي خطير للغاية نتيجة قيام القوات الإسرائيلية بتدمير الطرق المؤدية إلى المستشفى
- المخزون المتوفر من الغذاء والماء لا يكفي إلا لبضعة أيام فقط
- حوالي 600 من الكوادر الطبية متواجدون داخل المستشفى ويحتمون فيه
الخارجية القطرية: نائب رئيس إيران للشؤون الاستراتيجية أشاد بجهود قطر التي أسهمت في التوصل إلى اتفاق في غزة
وزير الخارجية الإسرائيلي: ملتزمون بمسار وقف إطلاق النار مع #لبنان وسننفذه بما يتماشى مع احتياجاتنا الأمنية
القناة 12 العبرية: رئيسا الموساد والشاباك يتوجهان إلى مصر لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى
كاتس: سنوسع العمليات العسكرية في الضفة وجنين مجرد البداية
صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الأربعاء، بعزمه على توسيع نطاق العمليات العسكرية في الضفة الغربية، مؤكداً أن ما جرى في جنين يمثل نموذجاً أولياً سيتم تعميمه على مناطق أخرى.
وخلال جلسة استجواب في الكنيست، قال كاتس إن "جنين هي البداية والنموذج الذي سيُطبق على مختلف أنحاء الضفة الغربية"، مشيراً إلى أن هناك مناطق أخرى ستشهد اقتحامات وعمليات عسكرية مشابهة خلال الفترة المقبلة.
المقررة الأممية المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز: وجود إسرائيل في الضفة الغربية والقدس وغزة غير قانوني
الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرًا عنيفًا جدًا في بلدة الطيبة جنوب لبنان
الكنيست يسقط مقترح قانون لبسط السيادة الإسرائيلية على غور الأردن
حماس تعليقًا على هجوم جنين: وصفت التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بأنه بلغ مستويات "كارثية"
القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مجموعة من الفلسطينيين في منطقة الشابورة بوسط رفح أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم
وزير الخارجية النرويجي: يجب أن يستمر وقف إطلاق النار على مدى طويل عبر ربطه بعملية سياسية وأهداف طويلة المدى
القناة 13 الإسرائيلية: العثور على مسيرة قرب يتسهار شمالي الضفة ويتم التأكد ما إذا كانت تحمل متفجرات
"سرايا القدس - كتيبة جنين: "مجاهدونا يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو في محاور القتال محيط المخيم
قائد سرايا القدس بالضفة الغربية: "ما سنكشفه في نهاية المعركة سيثبت أن صورة النصر التي فشل العدو في أخذها بغزة لن يأخذها بالضفة"
خامنئي: "قلنا إن المقاومة حية وستبقى حية وغزة انتصرت"
قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إن من يتوهم أن طهران ضعفت سيرى في المستقبل من هو الضعيف، وتابع قائلا: "قلنا إن المقاومة حية وستبقى حية وغزة انتصرت".
وتابع أن "عشرات ممن توهموا خلال عقود بأن إيران ضعيفة لم يعودوا موجودين بينما نما النظام الإيراني وتطور".
موقع واللا عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل ستطالب خلال المفاوضات بعدم بقاء حماس في السلطة بغزة وبأن تحكم القطاع جهة أخرى
يديعوت أحرونوت تستعرض أبرز الشخصيات التي استقالت من الهرم القيادي في الجيش لمسؤوليتهم عن الفشل الكبير يوم 7 أكتوبر:
1- قائد الأركان هرتسي هليفي
2- قائد المنطقة الجنوبية يارون فنكلمان
3- قائد فرقة غزة آفي روزنفيلد
4- رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أهارون خليفا
5- قائد وحدة الاستخبارات 8200 يوسي ساريئيل
6- قائد لواء الشمال في قطاع غزة حاييم كوهن
قناة i24 العبرية: تم تصوير منفذ العملية في تل أبيب بمطعم بيتزا قريب قبل العملية مباشرة. حتى أنه تمكن من أكل بعض مثلثات البيتزا قبل الانطلاق في جولة الطعن .
موقع أخبار إسرائيل العبري: لأول مرة منذ بدء الإجتياح البري في جنوب لبنان، وصلت قوات من الجيش الإسرائيلي اليوم إلى قرية دير سريان
نتنياهو: عمل السلطة الفلسطينية في معبر رفح يقتصر على ختم جوازات السفر فقط
نفت إسرائيل جزئيًا تقريرًا نشرته إحدى وسائل الإعلام السعودية بأنها وافقت على السماح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على معبر رفح بين غزة ومصر عند إعادة فتحه.
ومع ذلك، يشير البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء إلى أن السلطة الفلسطينية تلعب حاليًا دورًا ما في الموافقة على تأشيرات الخروج، كما أنه يترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية قيامها بدور أكبر في المستقبل.
ويتهم بيان مكتب رئيس الوزراء السلطة الفلسطينية بمحاولة ”خلق انطباع خاطئ بأنها تسيطر على المعبر“.
وزير مقرب من نتنياهو: لم نتعهد بإقامة دولة فلسطينية في إطار مفاوضات التطبيع مع السعودية
قال وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أمام الكنيست إن إسرائيل لم تقدم أي التزام فيما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية في سياق المحادثات حول التطبيع المحتمل مع المملكة العربية السعودية.
وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها ديرمر، وهو ليس عضو كنيست، في الجلسة العامة للبرلمان الإسرائيلي منذ أدائه اليمين الدستورية كعضو في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ديسمبر 2022. ونادراً ما يدلي بتصريحات علنية بشكل عام.
الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى 10 آلاف جندي إضافي
عرض الجنرال دادو بار خليفة مسؤول القوة البشرية في الجيش الإسرائيلي أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمن احتياجات الجيش إلى 10.000 جندي، بما في ذلك 6.000 إلى 7000 مقاتل على الأقل، وجنود آخرين للدعم الأمامي.
بيان للجيش الإسرائيلي والشاباك: استهدفنا جوا 10 "مخربين" ودمرنا عبوات ناسفة في جنين في إطار عملية السور الحديدي
هآرتس : الشرطة الإسرائيلية تتجنب الاشتباك مع المستوطنين وتسمح لهم أحيانا بالقيام بأعمال شغب
ليبرمان يدعو نتنياهو للاستقالة بعد هاليفي
وزير الجيش السابق، أفيغدور ليبرمان: "بعد استقالة رئيس الأركان أوجه دعوة إلى نتنياهو وأعضاء الكابينيت لتحمل المسؤولية والعودة إلى منازلهم".
دورية إسرائيلية تصل إلى محيط مدرسة دير سريان في قضاء مرجعيون
قالت صحيفة "الأخبار اللبنانية" إنه دورية إسرائيلية وصلت، و للمرة الأولى منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي إلى محيط مدرسة دير سريان .