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"حدثت أمور مدهشة".. تقارير تزعم أن غوغل زودت الجيش الإسرائيلي بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في حربه

صورة من الأرشيف -اللواء أوري غوردين، رئيس قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، 25 أغسطس، 2020
صورة من الأرشيف -اللواء أوري غوردين، رئيس قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، 25 أغسطس، 2020 حقوق النشر  Sebastian Scheiner/AP.
حقوق النشر Sebastian Scheiner/AP.
بقلم: يورونيوز
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ورغم محاولة غوغل الظهور بشكل حيادي، ونفيها تورطها العسكري مع الحكومة الإسرائيلية من خلال عقد "نيمبوس"، تشير الوثائق إلى أن الشركة متورطة لأغراض تجارية خوفًا من فقدان الصفقة لصالح شركة أمازون.

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إنها حصلت على وثائق تؤكد أن شركة غوغل كانت تساعد الجيش الإسرائيلي في حربه على غزة عبر تزويده بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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ورغم محاولة غوغل الظهور بشكل حيادي، ونفيها تورطها العسكري مع الحكومة الإسرائيلية من خلال عقد "نيمبوس"، تشير الوثائق إلى أن الشركة متورطة لأغراض تجارية خوفًا من فقدان الصفقة لصالح شركة أمازون.

ولم يتضح بعد كيف يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بغوغل أن تساعد في الحرب الإسرائيلية، لكن خدمتها "جمني" كانت تستخدم بشكل رئيسي في معالجة الوثائق والصوت، وفقًا للصحيفة.

وكانت غوغل قد صرحت سابقًا أن عقد "نيمبوس" مع الحكومة الإسرائيلية "ليس موجهًا لأعباء عمل حساسة أو عسكرية ذات صلة بالأسلحة أو الاستخبارات"، كما أن سياستها الأخلاقية للذكاء الاصطناعي تلزمها بـ"عدم تطبيق التكنولوجيا التي تضر بالناس".

جل يسير بجوار مكاتب غوغل في منطقة كينجز كروس في لندن، في 10 أغسطس 2024.
جل يسير بجوار مكاتب غوغل في منطقة كينجز كروس في لندن، في 10 أغسطس 2024. AP Photo/Brian Melley, File
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وفي وقت سابق، قال غابي بورتنوي، المدير العام للمديرية الوطنية للسايبر في الحكومة الإسرائيلية، إن عقد "نيمبوس" ساعد في التطبيقات القتالية بشكل مباشر.

وأضاف: "بفضل 'نيمبوس'، حدثت أمور استثنائية أثناء القتال، وهذه الأمور كانت حاسمة في الانتصار – لن أتوسع في الحديث عن ذلك".

صورة جوية لآثار الحرب الإسرائيلية على رفح، قطاع غزة، الثلاثاء، 21 يناير/كانون الثاني 2025.
صورة جوية لآثار الحرب الإسرائيلية على رفح، قطاع غزة، الثلاثاء، 21 يناير/كانون الثاني 2025. Mohammad Abu Samra/AP.

وبحسب "واشنطن بوست"، لجأ الجيش الإسرائيلي بعد حرب 7 أكتوبر إلى أداة ذكاء اصطناعي تُدعى "هابسورا"، تم تطويرها داخليًا لتزويد القادة بأهداف بشرية وبنية تحتية لقصفها.

وتم بناء "هابسورا" باستخدام مئات الخوارزميات التي تحلل البيانات مثل الاتصالات التي تم اعتراضها وصور الأقمار الصناعية لتوليد إحداثيات الأهداف العسكرية المحتملة مثل الصواريخ أو الأنفاق.

وأفاد مسؤول إسرائيلي للصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يتعاقد مع شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تطور روبوتات الدردشة الآلية، ويستعملها في مسح الصوت والفيديو والنصوص.

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