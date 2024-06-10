الجيش الأمريكي: الحوثيون أطلقوا 4 صواريخ باتجاه خليج عدن وأصابوا سفينتين

بقلم: يورونيوز

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن الحوثيين أطلقوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه خليج عدن.

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن الحوثيين أطلقوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه خليج عدن.

ولفتت في تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، أن أحد "الصواريخ الباليستية المضادة للسفن، أصاب سفينة الحاويات "أم/ڤي تاڤيشي"، وهي سفينة حاويات تملكها وتديرها سويسرا وترفع العلم الليبيري. وأنه تم تدمير الصاروخ الباليستي المضاد للسفن الثاني بنجاح بواسطة سفينة للتحالف".

وأشارت إلى أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

وذكرت انه "بشكل منفصل، أطلق الحوثيون صاروخا باليستيًا وصاروخ "كروز" مضادين للسفن في خليج عدن. أصاب كلا الصاروخين سفينة أم/ڤي نورديرني، وهي سفينة شحن تملكها وتديرها ألمانيا وترفع علم انتيغوا وباربادوس".

وأضاف البيان أن "قوات القيادة المركزية الأمريكية نجحت في تدمير مسيرة فوق خليج عدن. وفي وقت لاحق، نجحت في تدمير صاروخي كروز للهجوم البري تابع للحوثيين ومنصة إطلاق صواريخ في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن".

وفي بيان ثان، أعلنت أنها أجرت عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في شمال غزة، يوم الأحد الموافق 9 يونيو/حزيران 2024، لتوفير الإغاثة الأساسية للمدنيين في القطاع المتضررين من الحرب المستمر.

وفي بيان نشر عبر منصة "إكس"، قال الجيش الأمريكي إن العملية المشتركة شملت طائرة أمريكية من طراز C-130. أسقطت الطائرة الأمريكية أكثر من 10 أطنان مترية من الوجبات الجاهزة للأكل، مما يوفر المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في شمال غزة".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة أسقطت حتى الآن عبر الجو أكثر من 1050 طناً مترياً من المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى المساعدة التي قدمها الممر اللوجستي المشترك عبر البحر".

ولفتت إلى أن "عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية التي تقوم بها وزارة الدفاع تساهم في الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وحكومة الدولة الشريكة للتخفيف من المعاناة الإنسانية".