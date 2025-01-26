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احتفالات رأس السنة القمرية تنطلق في هانوي.. تكريم الأجداد وتبادل التهاني في "تيت"

انطلاق احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة، التي تعرف محليا باسم "تيت" في فيتنام
انطلاق احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة، التي تعرف محليا باسم "تيت" في فيتنام حقوق النشر  Huy Han/AP
حقوق النشر Huy Han/AP
بقلم: يورونيوز
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توافد سكان العاصمة الفيتنامية هانوي يوم الأحد إلى الأسواق مع انطلاق احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة، التي تعرف محليا باسم "تيت".

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تعتبر هذه المناسبة، التي تمثل بداية عام جديد في التقويم القمري، وقتا مقدسا لتجمع العائلات وتكريم الأجداد، حيث يتبادل الناس التهاني ويستعدون لاستقبال العام الجديد بروح من التفاؤل.  

ومع اقتراب العطلة التي تمتد لأسبوع كامل، امتلأت شوارع السوق في الحي القديم في هانوي بالمتسوقين الذين هرعوا للحصول على مستلزمات "تيت"، مثل الزخارف على شكل ثعابين التي ترمز إلى بداية "عام الثعبان" في التقويم القمري، بالإضافة إلى الزهور وأشجار الفاكهة مثل الخوخ والكمكوات، التي تعتبر رموزا للرخاء والازدهار.  

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وترى ترينه ثي بينه، إحدى المقيمات في هانوي، أن هذه المناسبة تمثل فرصة للتأمل وإحياء ذكرى الأجداد. وقالت: "فرحة تيت تخفف من صعوبات العام الماضي وتضفي إيجابية على العام الجديد، وهي تذكير بالأمل والتجدد".  

وتأتي عطلة رأس السنة الجديدة، التي تبدأ يوم الأربعاء، لتجسد روح التفاؤل والتطلع للمستقبل في فيتنام.

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