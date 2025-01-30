الإمارات تتسلم أول دفعة من مقاتلات "رافال" الفرنسية في صفقة بلغت 16.6 مليار يورو

بقلم: يورونيوز

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وتأتي هذه الخطوة في إطار صفقة تاريخية وقعتها الإمارات مع شركة "داسو" Dassault Aviation الفرنسية للطيران بقيمة 16.6 مليار يورو، تتضمن توريد 80 مقاتلة من طراز "رافال F4"، في أكبر صفقة دفاعية من حيث القيمة والكمية في تاريخ العلاقات الإماراتية-الفرنسية.

وجرى تسليم المقاتلات خلال حفل رسمي في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور محمد بن مبارك فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، وعدد من كبار المسؤولين والضباط من وزارة الدفاع، إلى جانب مسؤولين فرنسيين رفيعي المستوى.

وأكد المزروعي، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتطوير القدرات الدفاعية الإماراتية.

وتتميز مقاتلات "رافال F4" بمجموعة من القدرات التقنية المتقدمة، حيث تم تزويدها برادار متطور من نوع "تاليس RBE2 AA" بتقنية المسح الإلكتروني النشط، وأنظمة حرب إلكترونية متقدمة تقلل من إمكانية رصدها.

كما تتمتع المقاتلة بقدرة على تنفيذ مهام متعددة في آن واحد، مع نظام استشعار متكامل للكشف عن الأهداف وتتبعها، إضافة إلى قدرات متطورة في مجال القتال الجوي والأرضي، ومدى عملياتي موسع يمكّنها من تنفيذ مهام معقّدة.

وأوضح اللواء الركن طيار راشد محمد الشامسي، قائد القوات الجوية الإماراتية، أن الصفقة تتضمن برنامجاً تدريبياً شاملاً لتأهيل الطيارين والفنيين، يشمل تدريباً متقدماً على أحدث أساليب القتال الجوي، وبرامج تأهيل فني متخصص للكوادر الوطنية، إضافة إلى تدريبات محاكاة متقدمة ودورات متخصصة في الصيانة والدعم الفني.

وأضاف أن هذا البرنامج التدريبي سيضمن تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة للكوادر الإماراتية في تشغيل وصيانة هذه المقاتلات المتطورة.

وقد كشف مسؤولون، أن عملية دمج المقاتلات الجديدة في القوات الجوية الإماراتية ستتم على مراحل، تشمل تحديث البنية التحتية اللازمة لاستيعاب المقاتلات الجديدة، وتطوير منظومة القيادة والسيطرة، مع تحديث شامل لأنظمة التدريب والمحاكاة، وتعزيز قدرات الدفاع الجوي المتكامل.