مباحثات فرنسية - سعودية لشراء 54 طائرة رافال

بقلم: يورونيوز

السعودية ليست أول دولة في المنطقة تهتم بطائرة رافال، فقد سبق أن اشترت مصر والإمارات العربية المتحدة وقطر عددًا منها.

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تواصلت المملكة العربية السعودية مع شركة داسو الفرنسية للطيران للاستفسار عن سعر شراء 54 طائرة رافال، في حين حصلت المملكة حتى الآن على طائراتها المقاتلة من الولايات المتحدة وبريطانيا، حسب ما ذكرت صحيفة لاتريبيون ديمانش.

وأكدت الصحيفة نقلًا عن "مصادر متطابقة" لم تحددها أن الشركة الفرنسية المصنعة للطائرات لديها "حتى 10 تشرين الثاني/ نوفمبر للرد" على استفسار الرياض. وتواصلت وكالة فرانس برس مساء السبت مع شركة داسو لكنها رفضت التعليق.

تعليق تزويد الرياض بالطائرات

وإذا تمت الصفقة، سيكون هذا النجاح "مدويًا" لطائرة رافال، وفق لاتريبيون ديمانش التي أوردت أن السعودية تفضل حتى الآن الحصول على طائرة إف-15 الأميركية أو يوروفايتر تايفون المصنعة من مجموعة شركات من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا.

وذكّرت الصحيفة بأن ألمانيا علقت مبيعات الأسلحة إلى الرياض منذ اغتيال الصحافي جمال خاشقجي نهاية عام 2018، ما يثير احتمال أن يكون الاهتمام الذي أبدته السعودية بطائرات رافال وسيلة للضغط على مزوديها المعتادين للطائرات المقاتلة.

طائرة رافال Petros Karadjias/Copyright 2022 The AP

والسعودية ليست أول دولة في المنطقة تهتم بطائرة رافال، فقد سبق أن اشترت مصر والإمارات العربية المتحدة وقطر عددًا منها.

دخلت رافال الخدمة عام 2004 في سلاح البحرية الفرنسي وحققت نجاحًا في التصدير في وقت متأخر.

ومن بين 453 طائرة جديدة تم طلبها في هذه المرحلة، طلب سبعة عملاء أجانب 261 طائرة (اليونان وكرواتيا وإندونيسيا والهند، بالإضافة إلى دول الشرق الأوسط الثلاث)، فيما طلبت فرنسا 192 طائرة.