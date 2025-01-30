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شاهد: أصدقاء وأقارب الأسيرة الإسرائيلية آغام بيرغر يحتفلون بإطلاق سراحها

أشخاص يتفاعلون وهم يشاهدون بث خبر إطلاق سراح الأسيرة الإسرائيلية أغام بيرغر، في تل أبيب، إسرائيل، الخميس، 30 يناير/كانون الثاني 2025
أشخاص يتفاعلون وهم يشاهدون بث خبر إطلاق سراح الأسيرة الإسرائيلية أغام بيرغر، في تل أبيب، إسرائيل، الخميس، 30 يناير/كانون الثاني 2025 حقوق النشر AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
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احتفل أهالي وأصدقاء الأسيرة الإسرائيلية آغام بيرغر (20 عامًا) بإطلاق سراحها يوم الخميس، بعد الإعلان الرسمي عن تحريرها. تم تسليمها إلى الصليب الأحمر في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، الذي شهد دمارًا واسعًا خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع.

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وكانت حركة حماس قد أسرت بيرغر وهي واحدة من خمس مجندات خلال الهجوم الذي شنته على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما تم الإفراج عن زميلاتها الأربع السبت الماضي.

هذا وأطلق الخميس سراح أربيل يهود (29 عامًا) وغادي موشيه (80 عامًا) اليوم، إلى جانب خمسة أسرى تايلانديين لم تُكشف هوياتهم رسميًا بعد.

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في المقابل، من المقرر أن تُفرج إسرائيل عن 110 أسرى فلسطينيين، في إطار الدفعة الثالثة للتبادل منذ بدء وقف إطلاق النار مطلع الشهر الجاري، والتي تهدف إلى الحد من التصعيد بعد أشهر من الحرب الإسرائيلية الدامية التي خلّفت آلاف الضحايا ودمارًا واسعًا في القطاع.

ورغم الخلافات بشأن أولويات تحرير الأسرى، لا تزال الاتفاقية قائمة بشكل مؤقت.

وفي الوقت نفسه، تواصل الأطراف الدولية الضغط لتمديد التهدئة وفتح الباب أمام مفاوضات أوسع خلال المرحلة الثانية.

المصادر الإضافية • أب

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