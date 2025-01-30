شاهد: أصدقاء وأقارب الأسيرة الإسرائيلية آغام بيرغر يحتفلون بإطلاق سراحها

بقلم: يورونيوز

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وكانت حركة حماس قد أسرت بيرغر وهي واحدة من خمس مجندات خلال الهجوم الذي شنته على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما تم الإفراج عن زميلاتها الأربع السبت الماضي.

هذا وأطلق الخميس سراح أربيل يهود (29 عامًا) وغادي موشيه (80 عامًا) اليوم، إلى جانب خمسة أسرى تايلانديين لم تُكشف هوياتهم رسميًا بعد.

في المقابل، من المقرر أن تُفرج إسرائيل عن 110 أسرى فلسطينيين، في إطار الدفعة الثالثة للتبادل منذ بدء وقف إطلاق النار مطلع الشهر الجاري، والتي تهدف إلى الحد من التصعيد بعد أشهر من الحرب الإسرائيلية الدامية التي خلّفت آلاف الضحايا ودمارًا واسعًا في القطاع.

ورغم الخلافات بشأن أولويات تحرير الأسرى، لا تزال الاتفاقية قائمة بشكل مؤقت.

وفي الوقت نفسه، تواصل الأطراف الدولية الضغط لتمديد التهدئة وفتح الباب أمام مفاوضات أوسع خلال المرحلة الثانية.