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شاهد: فرحة أسرة الأسيرة أغام بيرغر بعد أن أفرجت عنها حماس

الرهينة الإسرائيلية أغام بيرغر تلوح بيدها أثناء تسليمها إلى الصليب الأحمر من قبل مقاتلين ملثمين من حركة الجهاد الإسلامي في مخيم جباليا للاجئين
الرهينة الإسرائيلية أغام بيرغر تلوح بيدها أثناء تسليمها إلى الصليب الأحمر من قبل مقاتلين ملثمين من حركة الجهاد الإسلامي في مخيم جباليا للاجئين حقوق النشر AP Photo/Mohammed Hajjar
حقوق النشر AP Photo/Mohammed Hajjar
بقلم: يورونيوز
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هتف والدا الرهينة الإسرائيلية أغام بيرغر، البالغة من العمر 20 عامًا، بفرح أثناء تسليمها من قبل حركة حماس إلى الصليب الأحمر يوم الخميس، في إطار عملية تبادل أسرى بين الجانبين.

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وكانت بيرغر أول من تم إطلاق سراحهم، حيث سلمها مقاتلون في منطقة جباليا شمال غزة إلى ممثلي الصليب الأحمر، الذين تولوا نقلها إلى السلطات الإسرائيلية.

إلى جانب بيرغر، تم تسليم الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود والأسير غادي موزيس، بالإضافة إلى خمسة مواطنين تايلانديين، إلى الصليب الأحمر في خان يونس.

وقد نقلت بيرغر إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية قرب ريم، حيث استقبلتها السلطات الإسرائيلية وسط مشاهد من الفرح والارتياح.

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وكانت بيرغر قد أسرت مع أربع جنديات إسرائيليات أخريات، تم الإفراج عنهن يوم السبت الماضي، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر.

من المتوقع أن يتم الإفراج عن 110 أسرى فلسطينيين آخرين كجزء من عملية التبادل الثالثة، وذلك بعد سريان وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع في قطاع غزة في وقت سابق من هذا الشهر.

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