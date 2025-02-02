مزاد تاريخي في ألمانيا.. مرسيدس تبيع سيارة سباق نادرة بأكثر من 51 مليون يورو

بقلم: يورونيوز

في مزاد استثنائي لفت أنظار عشاق السيارات الكلاسيكية، بيعت سيارة السباق النادرة "السهم الفضي" من مرسيدس-بنز بمبلغ قياسي بلغ 46.5 مليون يورو (48 مليون دولار) خلال مزاد نظمته دار RM Sotheby's في متحف مرسيدس-بنز بمدينة شتوتغارت الألمانية.

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ومع احتساب الرسوم والضرائب، ارتفع السعر النهائي للسيارة إلى 51.155 مليون يورو (53 مليون دولار)، ما يجعلها واحدة من أغلى السيارات التي بيعت في مزاد علني.

وقد حصل المشتري المحظوظ على هذه "التحفة" عبر المزايدة بواسطة الهاتف، ليضيف إلى مجموعته واحدة من أندر سيارات السباق في العالم. فقد تميزت السيارة بمسيرتها التاريخية في سباقات الفورمولا 1، ما منحها قيمة استثنائية في سوق السيارات الكلاسيكية.

سيارة سباق تاريخية

يعود تاريخ السيارة W 196 R إلى عام 1954، وتعد واحدة من أربعة طرازات فقط لا تزال محفوظة بالكامل. وفقًا لمرسيدس-بنز، خضعت هذه السيارة لاختبارات من قبل اثنين من أبرز سائقي السباقات في الخمسينيات.

وقادها السائق الأرجنتيني الشهير خوان مانويل فانجيو للفوز بجائزة الأرجنتين الكبرى في بوينس آيرس، فيما سجل البريطاني ستيرلنغ موس أسرع لفة بالسيارة خلال سباق الجائزة الكبرى الإيطالي في مونزا.

وكانت السيارة ضمن مجموعة متحف إنديانابوليس موتور سبيدواي في الولايات المتحدة، حيث تبرعت بها مرسيدس-بنز عام 1965. ومن المتوقع أن تستخدم عائدات المزاد في تمويل عمليات تجديد المتحف وتوسيع مجموعته.