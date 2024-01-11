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أسرع سيارة في العالم "بوغاتي تشيرون" تُعرض لأول مرة في مزاد

سيارة بوغاتي تشيرون الجديدة في معرض السيارات الدولي الـ 86 في جنيف، سويسرا
سيارة بوغاتي تشيرون الجديدة في معرض السيارات الدولي الـ 86 في جنيف، سويسرا Copyright Martial Trezzini/AP
بقلم:  يورونيوز
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تعرض لأول مرة، سيارة بوغاتي تشيرون سوبر سبورت 300+ طراز عام 2022 بالمزاد من قبل شركة سيارات بونهامز الأمريكية في ولاية أريزونا بعد أسبوعين.

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وتعد السيارة الرياضية من أسرع سيارات العالم، وهناك 30 نموذجا تم إنتاجه. يتراوح سعرها التقديري بين 5 ملايين إلى 5.5 مليون دولار وفقا للمزاد. 

تحتوي سيارة بوغاتي تشيرون سوبر سبورت 300+ على محرك سعة 8 لترات مزود بشاحن توربيني، وقوة 1577 حصانًا.

وتبلغ سرعتها القصوى 490 كم / ساعة أي أنها أسرع من طائرة إيرباص 380 والتي تبلغ سرعتها حوالى 300 كيلومتر في الساعة.

وطور منتجو بوغاتي نظاما خاصا يعمل على تخفيض درجة حرارة المحرك حتى عند السرعة القصوى.

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