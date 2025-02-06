Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

بنما تُحرج الولايات المتحدة الأمريكية وتنفي ما أوردته خارجيتها: "لا لم نعفيكم من دفع الجمارك"

حاويات البضائع مكدسة والرافعات تقوم بتحميل وتفريغ الحاويات من سفن الشحن في ميناء كريستوبال، الذي تديره شركة موانئ بنما، في كولون، الثلاثاء، بنما، 4 فبراير/شباط 2025.
حاويات البضائع مكدسة والرافعات تقوم بتحميل وتفريغ الحاويات من سفن الشحن في ميناء كريستوبال، الذي تديره شركة موانئ بنما، في كولون، الثلاثاء، بنما، 4 فبراير/شباط 2025. حقوق النشر Matias Delacroix/ AP
حقوق النشر Matias Delacroix/ AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

نفت هيئة قناة بنما ما زعمته وزارة الخارجية الأمريكية بشأن إعفاء السفن التابعة للحكومة الأمريكية من رسوم عبور القناة.

اعلان

نفت هيئة قناة بنما ما زعمته وزارة الخارجية الأمريكية بشأن إعفاء السفن التابعة للحكومة الأمريكية من رسوم عبور القناة.

ونشرت هيئة القناة، وهي وكالة مستقلة تشرف عليها الحكومة، بيانًا لها تؤكد فيه أنها لم تقم بأي تغييرات لفرض رسوم أو حقوق لعبور القناة، مضيفة أن بيانها كان ردًا مباشراً على المزاعم الأمريكية.

قناة بنما تنفي المزاعم الأمريكية بشأن الإعفاء من الرسوم

وأشارت إلى أنها على استعداد لإقامة حوار مع المسؤولين الأمريكيين المعنيين فيما يتعلق بعبور السفن الحربية من البلد المذكور.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت قبل ساعات أن حكومة بنما قررت إعفاء سفنها من الرسوم الجمركية لعبور القناة، وهو ما من شأنه توفير ملايين الدولارات سنويًا على واشنطن.

الخارجية الأمريكية تعلن أن القناة أعفتها من الرسوم الجمركية
Related

ويمكن أن يُفهم رد بنما على أنه تصعيد من الجمهورية تجاه تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السيطرة على قناتها.في الآونة الأخيرة، أحدثت تهديدات ترامب بشأن السيطرة على القناة صدمة في الجمهورية، إذ اتهم الرئيس الجديد الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى بفرض رسوم مبالغ فيها لاستعمال ممرها التجاري، مشيرًا إلى أنه سيضطر إلى إعادة السيطرة عليها، ما لم تتراجع عن ذلك.

كما اتهم ترامب بنما بالخضوع لسيطرة الصين، وهو ما تنفيه الأخيرة، غير أن ضغوطات الزعيم الجمهوري دفعت الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو بالتعهد لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالانسحاب من مبادرة الحزام والطريق الصينية.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

في عهد ترامب.. وعود ببداية عصر ذهبي واستعادة قناة بنما وخليج المكسيك يتحول إلى "خليج أمريكا"

بنما تحتفل بمرور 25 عاماً على ذكرى نقل إدارة القناة وسط تهديدات ترامب بإعادتها للولايات المتحدة

شاهد: أول إبحار للسفينة التشيلية العملاقة "إزميرالدا" بقناة بنما