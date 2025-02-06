بنما تُحرج الولايات المتحدة الأمريكية وتنفي ما أوردته خارجيتها: "لا لم نعفيكم من دفع الجمارك"

بقلم: يورونيوز

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نفت هيئة قناة بنما ما زعمته وزارة الخارجية الأمريكية بشأن إعفاء السفن التابعة للحكومة الأمريكية من رسوم عبور القناة.

ونشرت هيئة القناة، وهي وكالة مستقلة تشرف عليها الحكومة، بيانًا لها تؤكد فيه أنها لم تقم بأي تغييرات لفرض رسوم أو حقوق لعبور القناة، مضيفة أن بيانها كان ردًا مباشراً على المزاعم الأمريكية.

قناة بنما تنفي المزاعم الأمريكية بشأن الإعفاء من الرسوم

وأشارت إلى أنها على استعداد لإقامة حوار مع المسؤولين الأمريكيين المعنيين فيما يتعلق بعبور السفن الحربية من البلد المذكور.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت قبل ساعات أن حكومة بنما قررت إعفاء سفنها من الرسوم الجمركية لعبور القناة، وهو ما من شأنه توفير ملايين الدولارات سنويًا على واشنطن.

الخارجية الأمريكية تعلن أن القناة أعفتها من الرسوم الجمركية

ويمكن أن يُفهم رد بنما على أنه تصعيد من الجمهورية تجاه تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السيطرة على قناتها.في الآونة الأخيرة، أحدثت تهديدات ترامب بشأن السيطرة على القناة صدمة في الجمهورية، إذ اتهم الرئيس الجديد الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى بفرض رسوم مبالغ فيها لاستعمال ممرها التجاري، مشيرًا إلى أنه سيضطر إلى إعادة السيطرة عليها، ما لم تتراجع عن ذلك.

كما اتهم ترامب بنما بالخضوع لسيطرة الصين، وهو ما تنفيه الأخيرة، غير أن ضغوطات الزعيم الجمهوري دفعت الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو بالتعهد لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالانسحاب من مبادرة الحزام والطريق الصينية.