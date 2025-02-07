فرق الإنقاذ تواصل البحث عن طائرة مفقودة في غرب ألاسكا تحمل 10 أشخاص

بقلم: يورونيوز

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و تعمل السلطات المحلية على تحديد آخر إحداثيات معروفة للطائرة. كما أن أونالاكليت هي بلدة صغيرة غرب ألاسكا، يبلغ عدد سكانها حوالي 690 شخصًا، وتقع على بعد حوالي 150 ميلاً جنوب شرق نوم و395 ميلاً شمال غرب مدينة أنكوريج.

تأتي الحادثة بعد أيام من وقوع حادثين آخرين في الطيران الأمريكي؛ حيث لقي 67 شخصًا مصرعهم نتيجة تصادم بين طائرة تجارية وطائرة هليكوبتر عسكرية في 29 يناير، كما تحطمت طائرة طبية في فيلادلفيا في 31 يناير مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص.

غادرت الطائرة المفقودة أونالاكليت في الساعة 2:37 مساءً، وفقد الاتصال بها بعد أقل من ساعة من الإقلاع، حسب ما ذكره ديفيد أولسون، مدير العمليات في شركة "بيريغ إير". كانت الطائرة على بعد 12 ميلاً من الشاطئ حين فقد الاتصال، وفقًا لخفر السواحل الأمريكي.

يعد السفر بالطائرات الخيار الرئيسي في مناطق ألاسكا الريفية، وخاصة في فصل الشتاء، حيث تعتمد العديد من القرى على الرحلات الجوية للسفر لمسافات طويلة.

كما أن الطقس في أونالاكليت وقت الإقلاع كان باردًا جدًا، مع درجة حرارة تقترب من -8.3 درجة مئوية، بالإضافة إلى تساقط خفيف للثلوج والضباب، مما أدى إلى صعوبة عمليات البحث الجوي.

يُذكر أن مدينة نوم، التي تقع جنوب الدائرة القطبية الشمالية، معروفة كمحطة نهاية سباق "إيديتارود" لسباق الكلاب، وهي واحدة من المدن البارزة في المنطقة.