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في عملية استمرت 20 ساعة.. إنقاذ طفل بعد سقوطه في بئر عميقة بالأمازون

إنقاذ طفل بعد سقوطه في بئر عميقة في الأمازون
إنقاذ طفل بعد سقوطه في بئر عميقة في الأمازون حقوق النشر AP video
حقوق النشر AP video
بقلم: يورونيوز
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شهدت منطقة الأمازون في بيرو عملية إنقاذ دراماتيكية انتهت بنجاح، يوم السبت، بعد سقوط طفل يبلغ من العمر 18 شهرًا في بئر ضيقة وعميقة بمقاطعة أوريانا.

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وسقط الطفل، الذي يدعى خيسوس، في البئر التي يصل عمقها إلى 15 مترًا (50 قدمًا) يوم الجمعة، ما استدعى استنفارًا واسعًا من فرق الإنقاذ وقوات الأمن. 

وأفادت السلطات أن عملية الإنقاذ استغرقت نحو 20 ساعة من الجهود المكثفة التي شارك فيها متطوعون وعناصر من البحرية والشرطة والجيش، إلى جانب فرق الإنقاذ.

وخلال العملية، حاول رجال الإنقاذ تهدئة الطفل عبر مناداته باسمه، كما أعطوه هاتفًا محمولًا لإبقائه مستيقظًا والتخفيف من روعه خلال انتشاله. 

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وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن الحادث وقع عندما كان الطفل يسير خلف والده قبل أن يسقط فجأة في البئر، ليتم اكتشاف الأمر بعد أن سمع والده صرخاته.

وشهدت العملية دعمًا جويًا من مروحيتين حلقتا فوق المنطقة لمراقبة سير عمليات الإنقاذ، التي انتهت بإنقاذ الطفل وسط فرحة وارتياح السكان المحليين.

انتقل إلى اختصارات الوصول
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