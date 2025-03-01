في عملية استمرت 20 ساعة.. إنقاذ طفل بعد سقوطه في بئر عميقة بالأمازون

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وسقط الطفل، الذي يدعى خيسوس، في البئر التي يصل عمقها إلى 15 مترًا (50 قدمًا) يوم الجمعة، ما استدعى استنفارًا واسعًا من فرق الإنقاذ وقوات الأمن.

وأفادت السلطات أن عملية الإنقاذ استغرقت نحو 20 ساعة من الجهود المكثفة التي شارك فيها متطوعون وعناصر من البحرية والشرطة والجيش، إلى جانب فرق الإنقاذ.

وخلال العملية، حاول رجال الإنقاذ تهدئة الطفل عبر مناداته باسمه، كما أعطوه هاتفًا محمولًا لإبقائه مستيقظًا والتخفيف من روعه خلال انتشاله.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن الحادث وقع عندما كان الطفل يسير خلف والده قبل أن يسقط فجأة في البئر، ليتم اكتشاف الأمر بعد أن سمع والده صرخاته.

وشهدت العملية دعمًا جويًا من مروحيتين حلقتا فوق المنطقة لمراقبة سير عمليات الإنقاذ، التي انتهت بإنقاذ الطفل وسط فرحة وارتياح السكان المحليين.