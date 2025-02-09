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أردوغان يرى أنه لا داعي لبحث خطة ترامب عن غزة أو أخذها على محمل الجد

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حقوق النشر AP Photo/Francisco Seco
حقوق النشر AP Photo/Francisco Seco
بقلم: يورونيوز
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه "بالنسبة لنا لا داعي لبحث خطة ترامب عن غزة أو أخذها على محمل الجد".

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وشدد أردوغان على أن "فلسطين، بما في ذلك غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، هي ملك للفلسطينيين ولا يحق لأحد إخراج شعب غزة من وطنه الأبدي الممتدّ لآلاف السنين".

وأوضح أن المقترحات التي قدمتها الإدارة الأمريكية بشأن غزة تحت ضغط الإدارة الإسرائيلية "لا تستحق المناقشة".

وأضاف أن "رغم مؤامرات إسرائيل، تستمر عمليات تبادل الأسرى والمعتقلين، ويسعدنا التزام حماس بوعدها".

وتابع الرئيس التركي بالقول: "للأسف، نرى أن الإدارة الإسرائيلية تفكر في خطط أكثر خبثا وغير إنسانية بدلا من العمل على تحقيق وقف دائم لإطلاق النار".

في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفقا لتصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس"، بأن خطة ترامب بشأن غزة "ثورية"، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي عازم على تنفيذها.

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وكان ترامب قد أعلن قبل ايام خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو في البيت الأبيض عن خطة تهدف إلى نقل سكان القطاع إلى دول مجاورة وإعادة بناء غزة تحت إشراف أمريكي مباشر.

ولفت الرئيس الجمهوري الخميس، إلى أن إسرائيل ستسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء القتال، مشيرًا إلى أنه لن تكون هناك حاجة لجنود أمريكيين هناك.

وأضاف ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" أنه "سيتم بالفعل إعادة توطين الفلسطينيين، في مجتمعات أكثر أمانًا وجمالًا بمنازل جديدة وحديثة في المنطقة".

وتابع: "ستتاح لهم الفرصة ليكونوا سعداء وآمنين وأحرارًا. وستبدأ الولايات المتحدة، التي تعمل مع فرق تطوير عظيمة من جميع أنحاء العالم، ببطء وبعناية في بناء ما سيصبح واحدًا من أعظم وأروع التطورات من نوعها على وجه الأرض".

هذا واقترح ترامب في عدة مناسبات إمكانية تهجير 1.8 مليون شخص من سكان القطاع إلى الدول المجاورة، مما يعيد إلى الأذهان عمليات التهجير القسري التي حدثت بعد النكبة عام 1948 ونكسة 1967.

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