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من بينهم 14 طفلا.. طائرة عسكرية إيطالية تنقل 45 فلسطينيا بحاجة إلى تلقي العلاج

فلسطينيون أصيبوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ينتظرون داخل سيارة إسعاف في خان يونس قبل عبورهم معبر رفح إلى مصر1 شباط فبراير 2025
فلسطينيون أصيبوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ينتظرون داخل سيارة إسعاف في خان يونس قبل عبورهم معبر رفح إلى مصر1 شباط فبراير 2025 حقوق النشر Jehad Alshrafi/AP
حقوق النشر Jehad Alshrafi/AP
بقلم: يورونيوز
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غادرت طائرة تابعة للقوات الجوية الإيطالية من نوع سي-130 (C-130) العاصمة المصرية الخميس، لإجلاء 45 فلسطينياً من قطاع غزة، بينهم 14 طفلاً في حاجة ماسة إلى العناية الطبية، كانوا قد وصلوا إلى القاهرة بعد فتح معبر رفح،

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ومن المتوقع أن تهبط الطائرة في مطار تشامبينو العسكري في روما في وقت متأخر من يوم الخميس، بحسب وزارة الدفاع الإيطالية ودائرة الحماية المدنية الإيطالية.

وسيتم نقل المرضى الفلسطينيين ومرافقيهم، إلى مستشفيات مختلفة في جميع أنحاء اإيطاليا.

وتشارك أفضل المستشفيات في المهمة الإنسانية، التي تعد جزءًا من "آلية الحماية المدنية الأوروبية" التي أنشأتها المفوضية الأوروبية، ونسقتها دائرة الحماية المدنية الإيطالية.

وأكد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو التزام بلاده بالعمل الإنساني، ووصف المهمة بأنها "دليل على الأمل والتمسك بالحياة".

صورة مأخوذة من مقطع فيديو نشره مركز الصحافة الحكومي المصري لشاحنات المساعدات وهي تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح في مصر 19 كانون الثاني يناير 2025
صورة مأخوذة من مقطع فيديو نشره مركز الصحافة الحكومي المصري لشاحنات المساعدات وهي تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح في مصر 19 كانون الثاني يناير 2025Egyptian Press Center/ AP

ويعتبر هذا الجهد جزءا من مبادرات أخرى تنفذها إيطاليا، كمهمة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية على معبر رفح، والنقل الجوي المشترك مع الأردن، وتسليم المساعدات عبر الممر البحري التي أنشأته قبرص.

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وبعد إجلاء أكثر من 350 فلسطينياً، تواصل إيطاليا تقديم المساعدات الطبية الهامة للمتضررين من الحرب الإسرائيلية على غزة، التي استمرت لمدة 471 يوما والتي حصدت أرواح عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

المصادر الإضافية • أ ب

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