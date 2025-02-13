من بينهم 14 طفلا.. طائرة عسكرية إيطالية تنقل 45 فلسطينيا بحاجة إلى تلقي العلاج

بقلم: يورونيوز

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ومن المتوقع أن تهبط الطائرة في مطار تشامبينو العسكري في روما في وقت متأخر من يوم الخميس، بحسب وزارة الدفاع الإيطالية ودائرة الحماية المدنية الإيطالية.

وسيتم نقل المرضى الفلسطينيين ومرافقيهم، إلى مستشفيات مختلفة في جميع أنحاء اإيطاليا.

وتشارك أفضل المستشفيات في المهمة الإنسانية، التي تعد جزءًا من "آلية الحماية المدنية الأوروبية" التي أنشأتها المفوضية الأوروبية، ونسقتها دائرة الحماية المدنية الإيطالية.

وأكد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو التزام بلاده بالعمل الإنساني، ووصف المهمة بأنها "دليل على الأمل والتمسك بالحياة".

صورة مأخوذة من مقطع فيديو نشره مركز الصحافة الحكومي المصري لشاحنات المساعدات وهي تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح في مصر 19 كانون الثاني يناير 2025 Egyptian Press Center/ AP

ويعتبر هذا الجهد جزءا من مبادرات أخرى تنفذها إيطاليا، كمهمة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية على معبر رفح، والنقل الجوي المشترك مع الأردن، وتسليم المساعدات عبر الممر البحري التي أنشأته قبرص.

وبعد إجلاء أكثر من 350 فلسطينياً، تواصل إيطاليا تقديم المساعدات الطبية الهامة للمتضررين من الحرب الإسرائيلية على غزة، التي استمرت لمدة 471 يوما والتي حصدت أرواح عشرات الآلاف من الفلسطينيين.